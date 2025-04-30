قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن المنخفض المثير للرمال والأتربة وصل بالفعل منذ قليل إلى عدد من محافظات شمال الصعيد، وذلك في ظل المتابعة المستمرة من هيئة الأرصاد الجوية لتحرك المنخفض الخماسيني الصحراوي الحاد عبر الخرائط الصادرة من الأقمار الصناعية.

الأرصاد: المنخفض الخماسيني يصل لـ 5 محافظات.. وهذا موعد وصوله للقاهرة والجيزة

وأضافت غانم في تصريح خاص للوطن، أن كلا من محافظات «الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج» تشهد سرعات رياح تصل لـ 70 كيلومترا في الساعة، وتعمل على إثارة الرمال والأتربة، والتي يترتب عليها انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على الطرق المفتوحة والسريعة والصحراوية والرابطة بين المحافظات في تلك المناطق بين (500 - 1000 متر)، لذا على السائقين الحذر والالتزام بتعليمات رجال المرور.

وأشارت غانم، إلى أنه مع بداية ساعات الظهيرة يصل المنخفض الخماسيني إلى محافظات «شرق وجنوب القاهرة - الجيزة - السويس - الإسماعيلية - خليج السويس - سيناء»، حيث تصل سرعات الرياح كما هو موضح في خرائط الطقس بين 70 كيلومترا في الساعة إلى 80 كيلومترا في الساعة، مع حدوث انخفاض متوقع أيضًا في الرؤية الأفقية بين (500 - 1000 متر)، وذلك وفقًا لما كشفت عنه الصور الصادرة عن الأقمار الصناعية.