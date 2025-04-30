القوات المسلحة تنظم المؤتمر الدولي العلمي الثالث للطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم

القوات المسلحة تنظم المؤتمر الدولي العلمي الثالث للطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم

القوات المسلحة تنظم المؤتمر الدولي العلمي الثالث للطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم

نظمت القوات المسلحة المؤتمر العلمي الثالث للطب الطبيعي والتأهيل وعلاج الروماتيزم الخاص بمركز تأهيل العجوزة للقوات المسلحة، بحضور نخبة من الأساتذة والخبراء المتخصصين بمجال الروماتيزم والطب الطبيعي والتأهيلي من القوات المسلحة ووزارة الصحة والجامعات المصرية وعدد من الملحقين العسكريين المعتمدين بالقاهرة وعدد من الخبراء الأجانب.

وألقى العميد طبيب هاني ناجي أحمد، مدير مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالعجوزة، كلمة أشار فيها إلى حرص المركز على مواكبة أحدث الطرق العلاجية والأخذ بأحدث إنجازات الذكاء الأصطناعي واستغلاله في تقديم خدمات علاجية للمرضى، مؤكدا أن المؤتمر يمثل فرصة لتبادل الخبرات العالمية الحديثة في علوم الطب الطبيعي والتأهيل لتحقيق خدمة طبية متميزة لأبناء الشعب المصري في ذلك المجال.

فيما أشار اللواء طبيب محمـد سعد حجازي، مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة خلال كلمته إلى حرص القوات المسلحة على مواكبة التطور المستمر في مجالات الطب المختلفة، وإعداد الكوادر المؤهلة والقادرة على مواكبة التطور في مجالات الطب والهندسة الطبية.

واختتمت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بتكريم عدد من مصابي القوات المسلحة والمدنيين الذين تلقوا علاجهم بالمركز.

وتضمن المؤتمر معرضا للأجهزة التعويضية والعديد من الجلسات العلمية والمحاضرات، فضلاً عن إقامة ورش العمل التدريبية بمركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم بالعجوزة، بمشاركة عدد من الخبراء والأطباء العسكريين والمدنيين والخبراء الأجانب المتخصصين في ذلك المجال.

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