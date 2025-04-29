القوات المسلحة تنظم زيارة للإعلاميين والطلبة إلى مصنع منتجات البلازما بالعاصمة الإدارية

تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بزيادة الوعى لدى أبناء الوطن بما تقوم به الدولة المصرية من جهود بكافة المجالات، نظمت القوات المسلحة زيارة ميدانية لوفد من الإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والجامعات المدنية إلى مصنع منتجات البلازما لشركة «جريفولز إيجيبت» التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة٬ والذي ينتهى إنشاءه خلال الفترة المقبلة في المدينة الطبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستمع الوفد إلى شرح تفصيلى عن المشروع القومي لمشتقات البلازما، وأهمية المصنع واتباعه أحدث المعايير الدولية حيث يعد أول منصة متكاملة فى الشرق الأوسط وأفريقيا في هذا المجال، وبما يدعم رؤية الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للأدوية المشتقة من البلازما وفق منظومة علمية متكاملة لتعزيز مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وفي ختام الزيارة أعرب الوفد عن سعادته واعتزازه لما يمثله المشروع القومي لمشتقات البلازما من منظومة تكنولوجية متطورة تضاهي كبرى الشركات العالمية الرائدة في ذلك المجال٬ إذ يأتى المشروع في إطار رؤية الدولة المصرية لتعظيم قدراتها وإمكانياتها بكافة المجالات لتوفير الحياة الكريمة لأبناء الشعب المصرى العظيم.