تعيين مايكل ليني رئيسا للجنة الخماسية المكلفة بوقف إطلاق النار في لبنان

كتبت- رشا فؤاد:

قال أحمد سنجاب مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إنّ وفد دولي زار القصر الجمهوري اللبناني منذ قليل٬ وانتقل إلى مجلس الوزراء اللبناني للقاء رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، من أجل الإعلان عن تعيين الجنرال الأمريكي مايكل ليني رئيسا للجنة الخماسية، بديلا للجنرال السابق الذي أنهى مهمته في رئاسة اللجنة الخماسية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

اختيار ممثل جديد لرئاسة اللجنة الخماسية

وأضاف «سنجاب»، خلال رسالة على الهواء، أنّ اللجنة الخماسية شُكلت في نوفمبر الماضي بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، إذ كان من المفترض أن تقوم هذه اللجنة بمهامها، مشيرا إلى أنها تضم ممثل عن الولايات المتحدة الأمريكية ووممثل عن الجيش الفرنسي وآخر عن الجيش اللبناني، إلى جانب ممثل عن الاحتلال الإسرائيلي، وممثل عن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل».

اللجنة الخماسية نفذت سلسلة من العمليات والزيارات الميدانية

وتابع: «اللجنة الخماسية نفذت سلسلة من العمليات والزيارات الميدانية في أسابيعها الأولى، إذ كان هناك تنسيق كبير بين كافة الأطراف، كما ساهمت في الوصول إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غالبية المناطق اللبنانية باستثناء 5 مناطق فقط».