«عايز أترقى».. كيف تقنع مديرك بحقك في الترقية؟

كتبت- شروق مراد

يسعى كل شخص للحصول على حقه في الترقية، بعد سنوات عديدة من العمل وتحقيق الإنجازات المرجوة، ولكن الأمر يتطلب شجاعة كبيرة، وحسن تصرف للوصول إلى الهدف، والمطالبة بالحقوق الضائعة، لذا فإن هناك بعض الخطوات الصحيحة التي يمكن اتباعها، بدلًا من العصبية والانفعال التي تؤدي إلى ضياع الحقوق نهائيًا، وخسارة العديد من العلاقات الاجتماعية المهمة.

تقدم الكاتبة الصحفية هدى رشوان، مدير تحرير جريدة «الوطن»، عبر بودكاست «ستايل بوك» الخاص بـ«الوطن»، خطوات إقناع المدير بحقك في الترقية، كالتالي:

هناك فرق كبير بين امتلاك المهارات، وتحديد الهدف وطريقة الوصول إليه، لذا فإن هناك بعض الخطوات للحصول على حق الترقية، كالتالي:

خطوات الحصول على حقك في الترقية