«عايز أترقى».. كيف تقنع مديرك بحقك في الترقية؟
«عايز أترقى».. كيف تقنع مديرك بحقك في الترقية؟
كتبت- شروق مراد
يسعى كل شخص للحصول على حقه في الترقية، بعد سنوات عديدة من العمل وتحقيق الإنجازات المرجوة، ولكن الأمر يتطلب شجاعة كبيرة، وحسن تصرف للوصول إلى الهدف، والمطالبة بالحقوق الضائعة، لذا فإن هناك بعض الخطوات الصحيحة التي يمكن اتباعها، بدلًا من العصبية والانفعال التي تؤدي إلى ضياع الحقوق نهائيًا، وخسارة العديد من العلاقات الاجتماعية المهمة.
تقدم الكاتبة الصحفية هدى رشوان، مدير تحرير جريدة «الوطن»، عبر بودكاست «ستايل بوك» الخاص بـ«الوطن»، خطوات إقناع المدير بحقك في الترقية، كالتالي:
هناك فرق كبير بين امتلاك المهارات، وتحديد الهدف وطريقة الوصول إليه، لذا فإن هناك بعض الخطوات للحصول على حق الترقية، كالتالي:
خطوات الحصول على حقك في الترقية
- الحديث بوضوح والمطالبة بالتطور والترقي.
- ربط الإنجازات بأهداف المؤسسة.
- طلب رد فعل عن أعمالك.
- معرفة ما تحتاج إليه في الخطوات القادمة.
- المشاركة في الفرص الكبيرة بالتقديم في المشاريع، واقتراح أفكار عديدة، إذ تأتي الترقيات للأشخاص الذين يتميزون بالوضوح في وضع القرار.
- بناء صورة ذهنية لا تعتمد على الموهبة فقط، بل حسن التصرف أيضًا خاصة وقت الضغط.
- معرفة قيمة الذات.
- معرفة حدودك مع الآخرين.