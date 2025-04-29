نيمار يتقدم بطلب غريب للمحكمة بسبب «بودكاست» على الإنترنت

بعد أيام من عرض بودكاست بعنوان «مشروع نيمار.. نجاح أم فشل»، تقدم الجناح البرازيلي نيمار دا سيلفا بطلب لمحكمة ولاية ساو باولو، من أجل حذف الحلقة لأنها تتحدث عن حياته الشخصية والجدل حولها، لكن المحكمة رفضت طلبه، وفقا لشبكة سكاي نيوز.

البودكاست الذي يقدمه أحد المواقع البرازيلية، تتضمن جميع حلقاته عن البرازيلي نيمار دا سيلفا، ومن المتوقع أن تكشف المقابلات القادمة عن تفاصيل غير معلنة لحياة اللاعب ومسيرته، إذ استحوذ الموقع على تبادلات لرسائل في البريد الالكتروني ومحادثات عبر الواتساب وعقودا إعلانية.

قاضي ساو باولو يرفض طلب نيمار

قاضي محكمة ساو باولو رفض طلب نيمار، ووصفخ بأنه رقابة مسبقة بغيضة تتعارض مع النظام القانوني للبلاد، مشيرًا إلى أن موافقة الشخص المعني بالسيرة الذاتية ليست ضرورية في أعمال السير الأدبية والبصرية.



المحكمة أمهلت نيمار 5 أيام ليقوم بتعديل الطلب ويستأنف عليه مرة أخرى، وذلك رغم موقف القاضي الذي رفض الطلب الأول.

نيمار يعود لنادي طفولته



كان نيمار عاد إلى نادي طفولته مرة أخرى بعد 12 عاما من الغياب، لعب خلالها مع برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان والهلال السعودي، ويحاول اللاعب استعادة لياقته البدنية على أمل خوض مونديال 2026، بعد أن قضى فترة مخيبة مع الهلال السعودي.