توريد 88 ألف طن قمح لصوامع المنيا منذ بدء الحصاد

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن شون وصوامع المحافظة استقبلت حتى الآن 88 ألف طن قمح، ضمن أعمال موسم حصاد 2025، وذلك من خلال 42 موقعا موزعة على جميع مراكز ومدن المحافظة.

تسهيل إجراءات التوريد علي المزارعين

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة لعملية التوريد، مؤكدا أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتأمين مخزون استراتيجي من القمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.

وأكد “كدواني”، أهمية متابعة حالة التخزين داخل الشون والصوامع بدقة، مع تسهيل إجراءات التوريد على المزارعين، موجها رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق الكامل مع مديرية التموين والأجهزة المعنية لمتابعة سير عمليات التوريد ميدانيا، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه المزارعين خلال التسليم.

فحص وتقييم نوعية الأقماح الموردة

ومن جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم تشكيل لجان فنية مشتركة من مديرية التموين والجهات المعنية لفحص وتقييم نوعية الأقماح الموردة، وضمان انتظام عملية الاستلام وفق المعايير المعتمدة، مع المتابعة اليومية لحركة التوريد وإعداد التقارير الخاصة بكل موقع لتحقيق المستهدف من الكميات المطلوبة.