نائب محافظ المنيا يتفقد أعمال تطوير ميدان مستشفى الجامعة

نائب محافظ المنيا يتفقد أعمال تطوير ميدان مستشفى الجامعة

نائب محافظ المنيا يتفقد أعمال تطوير ميدان مستشفى الجامعة

أجرى الدكتور محمد ابو زيد، نائب محافظ المنيا، جولة تفقد لمتابعة سير العمل بمشروع تطوير وتجديد ميدان مستشفى الجامعة، أحد أبرز الميادين الحيوية بالمحافظة، لتنفيذ عدد من مشروعات رفع الكفاءة والتجميل، داخل أحياء مدينة المنيا.

تنفيذ وتطوير عدد من مشروعات رفع الكفاءة والتجميل

وخلال الجولة، أشاد الدكتور ابوزيد نائب محافظ المنيا بمعدلات الإنجاز، موجهاً بضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة الفنية والهندسية، والانتهاء من الأعمال وفق البرنامج الزمني المحدد، لضمان ظهور الميدان بصورة عصرية ومتميزة، تليق بموقعه الحيوي في مواجهة كوبري شرق النيل وقرب المستشفى الجامعي.

تحسين الظروف الحياتية اليومية للمواطنين

وأكد نائب المحافظ أن تطوير ميدان مستشفى الجامعة بالتعاون مع شركة القناة للسكر يأتي ضمن خطة شاملة تنفذها المحافظة لتطوير الميادين الرئيسية ومداخل المدن، تماشياً مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الظروف الحياتية اليومية للمواطنين.

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