محافظ المنيا: توفير أرصدة لبنوك الدم لدعم الحالات الطارئة والمرضى

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار فعاليات حملة «دمك حياة لغيرك» للتبرع بالدم التي أطلقها تحت شعار «دم واحد»، بجميع الوحدات المحلية ومديريات الخدمات على مستوى المحافظة حتى شهر يونيو المقبل.

توفير أرصدة لبنوك الدم لدعم الحالات الطارئة والمرضى

وأكد المحافظ أن الحملة تهدف إلى تعزيز ثقافة التبرع بالدم بين المواطنين، وتوفير أرصدة كافية لبنوك الدم لدعم الحالات الطارئة والمرضى، مشيدًا بالإقبال الذي شهدته الأيام الأولى للحملة، ومثمنا جهود كافة المشاركين.

وأشار اللواء كدواني الى أهمية التوسع في نشر التوعية بأهمية التبرع بالدم كعمل إنساني نبيل يسهم في إنقاذ الأرواح، موجها جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مديرية الصحة لضمان نجاح الحملة وتحقيق أهدافها الإنسانية والمجتمعية.

رفع الوعي المجتمعي بمخاطر الزيادة السكانية

وأشار محافظ المنيا إلى حرصه على أن تكون انطلاقة المبادرة من ديوان عام المحافظة، حيث بادر بالتبرع بنفسه في لفتة وطنية وإنسانية، داعيًا جميع المواطنين ممن يتمتعون بصحة جيدة إلى المبادرة بالتبرع بالدم، تأكيدًا لدورهم في إنقاذ حياة المرضى والمصابين.

وفي حديثه، وجه اللواء كدواني نصيحة خاصة للسيدات، بأهمية تنظيم الأسرة ومنع الزواج المبكر للفتيات، موضحًا الآثار السلبية للزيادة السكانية على قدرة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً أن الزيادة السكانية تلتهم ثمار المشروعات القومية، وتؤدي إلى زيادة معدلات البطالة، والضغط على الخدمات العامة، وانهيار المرافق، مشددا على ضرورة تكاتف جميع الجهات لرفع الوعي المجتمعي بمخاطر الزيادة السكانية.