نائب محافظ المنيا يتفقد مشروع «تيلاج» الداجني لدعم الأمن الغذائي

أجرى الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، جولة ميدانية لتفقد مشروع شركة «تيلاج» للإنتاج الداجني التابع لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، رافقه خلالها الدكتور محمد السيد، مدير مديرية الطب البيطري، وذلك في إطار دعم المشروعات الإنتاجية وتعزيز تنمية قطاع الثروة الداجنة.

توفير فرص عمل للشباب داخل محافظة المنيا

وخلال الجولة استمع نائب المحافظ إلى شرح مفصل لطبيعة عمل وآلية تشغيل المشروع المجهز بأحدث الوسائل التكنولوجية في مجال تربية الدواجن، بما في ذلك أنظمة التغذية الآلية، وتقنيات التحكم البيئي الذكي لضمان تحقيق أعلى معدلات الجودة والإنتاجية، مع الالتزام الكامل بمعايير الأمان الحيوي وسلامة الإنتاج.

وأشاد الدكتور أبو زيد بالمستوى المتميز للمشروع، مؤكدا أن تعزيز الاستثمارات في مجال الإنتاج الداجني يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل للشباب داخل المحافظة، بما يسهم في دعم خطط التنمية المستدامة.

تحقيق تنمية مستدامة ودعم الاقتصاد المحلي

وفى ختام جولته، قدم نائب المحافظ الشكر لإدارة شركة «تيلاج» على جهودها المتميزة، موجهاً باستمرار التوسع في استخدام الأنظمة الذكية لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد المحلي، مؤكدا على استعداد المحافظة والجهات المعنية لتقديم كافة أوجه الدعم الفني والإداري للمشروعات الواعدة التي تسهم في النهوض بالقطاع الزراعي والداجني.

من جانبه، أثنى مدير مديرية الطب البيطري على تطبيق أحدث التقنيات الحديثة داخل المشروع، والتي تنعكس بشكل مباشر على تحسين صحة وجودة الإنتاج الحيواني، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في مواكبة التطور العلمي لدعم هذا القطاع الحيوي.