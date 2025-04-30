«مياه المنيا» ترفع درجة الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية والعواصف الترابية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا٬ استعداداتها لمواجهة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وتوقع حدوث عواصف وأتربة يصاحبها سقوط أمطار واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة أى طوارئ.

رفع درجة الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية

وقال المهندس حسن يحيى حسن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا٬ إن الشركة رفعت درجة الاستعداد القصوى خلال موجة التقلبات الجوية لمجابهة إي مشاكل قد تطرأ على الشبكات والمحطات، مؤكداً تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم بكل قطاع في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل مع أية مشكلات في حينها، وتواجد الكيميائيين بمعامل الشركة للقيام برفع العينات من المحطات والشبكات بصورة مستمرة واتخاذ اللازم فورا حيال وجود أي شكاوى خاصة بجودة مياه الشرب، والتأكيد على توافر المولدات الكهربية وجاهزيتها لتشغيل المحطات حال انقطاع التيار الكهربائي عن محطات مياه الشرب والصرف الصحي.

تخصيص خط ساخن لتلقي الشكاوي

وأضاف أنه جرى تشكيل غرفة طوارئ مركزية للتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، لمتابعة كافة الشكاوي الواردة إلى الخط الساخن وإدارة الأزمات والطوارىء خلال موجة التقلبات الجوية، والعمل على حلها فورًا، وخاصة المشاكل المتعلقة بانقطاعات المياه أو جودتها، مؤكدا على الاستعداد بكافة معدات وسيارات الشركة لمواجهة أي مشاكل طارئة على مستوى المحافظة، موضحا أن تلقي البلاغات وشكاوى المواطنين سيكون على مدار الـ24 ساعة على الخط الساخن (125)٬ كما تستقبل الشركة شكاوى واستفسارات المواطنين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.