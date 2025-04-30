محافظ المنيا يشهد توقيع عقد تشغيل مصنع تدوير للمخلفات لمدة 10 سنوات

محافظ المنيا يشهد توقيع عقد تشغيل مصنع تدوير للمخلفات لمدة 10 سنوات

محافظ المنيا يشهد توقيع عقد تشغيل مصنع تدوير للمخلفات لمدة 10 سنوات

شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم، توقيع عقد إدارة وتشغيل مصنع تدوير المخلفات البلدية بقرية عطف حيدر بمركز العدوة، مع إحدى شركات المستلزمات الصناعية، وبمشاركة عدد من قيادات الوزارة والمحافظة والشركة.

نقلة نوعية في ملف البيئة بالمنيا

وأكد المحافظ أن المشروع يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لتفعيل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وتحقيق نقلة نوعية في ملف البيئة، من خلال التخلص الآمن من المخلفات وتوفير حلول عملية ومستدامة.

تشجيع الاستثمار البيئي

وأوضح اللواء كدواني أن عقد إدارة وتشغيل المصنع، الموقع مع إحدى شركات المستلزمات الصناعية، يمتد لمدة 10 سنوات، حيث يلتزم الطرف المشغل بتوريد مخلفات بلدية صلبة بحد أدنى 150 طنًا يوميًا، قابلة للتدوير والمعالجة بنسبة لا تقل عن 70%، وسيساهم المصنع في إنتاج طاقة نظيفة من مصادر محلية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، فضلًا عن تقليل التلوث البيئي، والحد من انتشار الأمراض، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة وتشجيع الاستثمار البيئي بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

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