تحديث جديد في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 30-4-2025

تحديث جديد في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 30-4-2025

تحديث جديد في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 30-4-2025

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية، تحديثا جديدا في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 30-4-2025 في سوق مواد البناء محليًا، إذ انخفضت أسعار مواد البناء على نحو ملحوظ.

وجاء سعر طن الحديد والأسمنت اليوم في مصر للمستهلك على النحو التالي:

سعر طن حديد عز اليوم في مصر

وانخفض سعر طن حديد عز اليوم في مصر للمستهلك بنسبة 0.4%، ما يعادل 159 جنيهًا ليصل إلى 39 ألفا و644 جنيهًا على مستوى الشراء.

سعر طن الحديد والأسمنت اليوم فى مصر

سعر الحديد الاستثماري اليوم

وبالنسبة لسعر طن الحديد الاستثماري اليوم في الأسواق، انخفض بنسبة 0.94% أي بمقدار 364 جنيها، ليصل إلى 38 ألفا و213 جنيها للشراء.

سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم في مصر

سجل سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم في الأسواق للمستهلك، 3 آلاف و519 جنيها على مستوى الشراء، متراجعا بقيمة 13 جنيها.

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