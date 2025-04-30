تحديث جديد في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 30-4-2025

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية، تحديثا جديدا في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 30-4-2025 في سوق مواد البناء محليًا، إذ انخفضت أسعار مواد البناء على نحو ملحوظ.

وجاء سعر طن الحديد والأسمنت اليوم في مصر للمستهلك على النحو التالي:

سعر طن حديد عز اليوم في مصر

وانخفض سعر طن حديد عز اليوم في مصر للمستهلك بنسبة 0.4%، ما يعادل 159 جنيهًا ليصل إلى 39 ألفا و644 جنيهًا على مستوى الشراء.

سعر الحديد الاستثماري اليوم

وبالنسبة لسعر طن الحديد الاستثماري اليوم في الأسواق، انخفض بنسبة 0.94% أي بمقدار 364 جنيها، ليصل إلى 38 ألفا و213 جنيها للشراء.

سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم في مصر

سجل سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم في الأسواق للمستهلك، 3 آلاف و519 جنيها على مستوى الشراء، متراجعا بقيمة 13 جنيها.