تحديث جديد في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 30-4-2025
تحديث جديد في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 30-4-2025
- أسعار الحديد والأسمنت
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- أسعار الحديد والأسمنت اليوم
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أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية، تحديثا جديدا في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 30-4-2025 في سوق مواد البناء محليًا، إذ انخفضت أسعار مواد البناء على نحو ملحوظ.
وجاء سعر طن الحديد والأسمنت اليوم في مصر للمستهلك على النحو التالي:
سعر طن حديد عز اليوم في مصر
وانخفض سعر طن حديد عز اليوم في مصر للمستهلك بنسبة 0.4%، ما يعادل 159 جنيهًا ليصل إلى 39 ألفا و644 جنيهًا على مستوى الشراء.
سعر الحديد الاستثماري اليوم
وبالنسبة لسعر طن الحديد الاستثماري اليوم في الأسواق، انخفض بنسبة 0.94% أي بمقدار 364 جنيها، ليصل إلى 38 ألفا و213 جنيها للشراء.
سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم في مصر
سجل سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم في الأسواق للمستهلك، 3 آلاف و519 جنيها على مستوى الشراء، متراجعا بقيمة 13 جنيها.