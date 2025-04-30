تحسبا للتقلبات الجوية.. انعقاد غرفة طوارئ في هيئة الرعاية الصحية بالأقصر

تحسبا للتقلبات الجوية.. انعقاد غرفة طوارئ في هيئة الرعاية الصحية بالأقصر

تحسبا للتقلبات الجوية.. انعقاد غرفة طوارئ في هيئة الرعاية الصحية بالأقصر

كتب: أسامة أحمد

أعلن فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، انعقاد غرفة الطوارئ والأزمات برئاسة الدكتور محمد شعبان مدير الفرع ورفع درجة الاستعداد إلى الحالة القصوى وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، ضمن الاستعدادات الجارية لمواجهة موجة التقلبات الجوية المتوقعة.

محافظة الأقصر

تقديم الرعاية الطبية الآمنة والفورية للمواطنين

وأكد الدكتور محمد شعبان مدير فرع الهيئة بالأقصر أن غرفة الطوارئ بالفرع في حالة انعقاد دائم لمتابعة الأوضاع بالمستشفيات ووحدات ومراكز طب الأسرة وضمان الجاهزية الكاملة لجميع المنشآت الصحية التابعة للهيئة لتقديم الرعاية الطبية الآمنة والفورية للمواطنين خلال فترة سوء الأحوال الجوية في المحافظة.

توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وجاهزية الأطقم الطبية والتمريضية

وأشار إلى مراجعة خطط الطوارئ بجميع المنشآت الصحية والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وجاهزية الأطقم الطبية والتمريضية ومعدات الطوارئ والإغاثة مع التأكيد على استمرار تقديم الخدمات الصحية بكفاءة في كافة الوحدات والمراكز التابعة للهيئة بالمحافظة.

محافظة الأقصر

تطبيق أعلى معايير السلامة للمرضى والعاملين

وأوضح أن التنسيق مستمر مع الجهات التنفيذية وغرف العمليات بالمحافظة، وذلك لضمان الاستجابة السريعة لأي بلاغات أو حالات طارئة، مع تطبيق أعلى معايير السلامة للمرضى والعاملين.

ويأتي ذلك ضمن التزام الهيئة العامة للرعاية الصحية بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة والآمنة، وتحقيق الجاهزية التامة لمواجهة أي طوارئ أو ظروف استثنائية.

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