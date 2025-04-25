في ظل التقلبات الجوية.. إلى متى يستمر انخفاض درجات الحرارة؟

في ظل التقلبات الجوية.. إلى متى يستمر انخفاض درجات الحرارة؟

في ظل التقلبات الجوية.. إلى متى يستمر انخفاض درجات الحرارة؟

انخفضت درجات الحرارة بقيم ملحوظة منذ أمس الخميس، وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى استمرار الانخفاض التدريجي خلال الأيام الجارية، وذلك بعد موجة حارة وارتفاع كبير في بداية الأسبوع الحالي.

إلى متى يستمر انخفاض درجات الحرارة؟

أشارت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن التقلبات المستمرة من سمات فصل الربيع وهذا أمر طبيعي في تلك الفترة، التي تستوجب من المواطنين اتخاذ حذرهم وعدم تخفيف الملابس بشكل كبير حتى لا يصابوا بنزلات البرد.

وقالت عضو المركز الإعلامي، في تصريحات للوطن، إن قيم درجات الحرارة ستستمر كما هي في الانخفاض على مدار الأسبوع المقبل، متوقعة أن تظل كما هي بنفس القيم أو تزداد درجة واحدة.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هذا الانخفاض سيستمر ليوم الثلاثاء والأربعاء ثم تعود الحرارة للارتفاع.

درجات الحرارة غدا

القاهرة الكبرى: 28 والصغرى 16

الوجه البحري: 27 والصغرى 15

السواحل الشمالية: 23 والصغرى 14

جنوب سيناء: 30 والصغرى 20

شمال الصعيد: 29 والصغرى 16

جنوب الصعيد: 35 والصغرى 19

درجات الحرارة الأحد

القاهرة الكبرى: 28 والصغرى 17

الوجه البحري: 27 والصغرى 16

السواحل الشمالية: 24 والصغرى 15

جنوب سيناء: 30 والصغرى 20

شمال الصعيد: 30 والصغرى 16

جنوب الصعيد: 36 والصغرى 20

درجات الحرارة الاثنين

القاهرة الكبرى: 29 والصغرى 17

الوجه البحري: 28 والصغرى 16

السواحل الشمالية: 23 والصغرى 14

جنوب سيناء: 32 والصغرى 19

شمال الصعيد: 33 والصغرى 17

جنوب الصعيد: 36 والصغرى 19

درجات الحرارة الثلاثاء

القاهرة الكبرى: 27 والصغرى 16

الوجه البحري: 26 والصغرى 15

السواحل الشمالية: 22 والصغرى 14

جنوب سيناء: 31 والصغرى 18

شمال الصعيد: 30 والصغرى 16

جنوب الصعيد: 36 والصغرى 18

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