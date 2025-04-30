«الأرصاد»: المناطق الجديدة شرق القاهرة وجنوبها الأكثر تأثرا بالعاصفة الترابية
«الأرصاد»: المناطق الجديدة شرق القاهرة وجنوبها الأكثر تأثرا بالعاصفة الترابية
كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، آخر التحديثات للخرائط التابعة لهيئة الأرصاد الجوية، والتي تقف على مستجدات الأوضاع للعاصفة الترابية لحظة بلحظة، موضحة أن المنيا انخفضت فيها مستوى الرؤية الأفقية عن 600 متر، ومحافظة أسيوط والتي انخفضت فيها مستويات الرؤية عند أقل من 1000 متر.
وقالت «غانم» خلال مداخلة عبر إكسترا نيوز، اليوم، إن المحافظات الجديدة شرق القاهرة وجنوبها الأكثر تأثرا بالعاصفة الترابية، خلال ساعات، إضافة إلى محافظات الوجه البحري الجنوبية مثل الشرقية إضافة إلى سيناء والسواحل الشمالية ومدن السويس.
وأوضحت أن البلاد تتأثر بمنخفض جوى خماسينى يتحرك فى الصحراء الغربية مصحوب بكتل هوائية صحراوية، لافتة إلى وجود سرعات رياح مرتفعة وستصل ما بين 40 إلى 60 كيلومترا في الساعة ما يؤدى إلى وجود أتربة ورمال مثارة فى معظم المحافظات، وبعض الأماكن قد تشهد زيادة فى سرعة الرياح من 70 إلى 80 كيلومترا في الساعة، وهذه الرمال قد تسبب انخفاضا كبيرا فى الرؤية الأفقية قد تصل إلى أقل من 1000 متر، أو تصل لحد العاصفة خاصة في شمال الصعيد مثل الفيوم وبني سويف، ومناطق من شرق وجنوب القاهرة الكبرى، ومناطق من سيناء، مناطق من مدن القناة".
وواصلت الدكتورة منار غانم، أن العاصفة وصلت بالفعل لمحافظات شمال الصعيد، وتصل خلال فترة الظهيرة إلى القاهرة، ومدن القناة ومحافظات الوجه البحري، قائلة: «ننصح المواطنين بعدم الخروج اليوم الأربعاء إلا للضرورة، على المواطنين ارتداء الكمامة والقيادة بحذر خاصة على الطرق الصحراوية، وعدم السير تحت الأشجار والإعلانات والأعمدة المتهالكة».