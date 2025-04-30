«الأرصاد»: المناطق الجديدة شرق القاهرة وجنوبها الأكثر تأثرا بالعاصفة الترابية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، آخر التحديثات للخرائط التابعة لهيئة الأرصاد الجوية، والتي تقف على مستجدات الأوضاع للعاصفة الترابية لحظة بلحظة، موضحة أن المنيا انخفضت فيها مستوى الرؤية الأفقية عن 600 متر، ومحافظة أسيوط والتي انخفضت فيها مستويات الرؤية عند أقل من 1000 متر.

وقالت «غانم» خلال مداخلة عبر إكسترا نيوز، اليوم، إن المحافظات الجديدة شرق القاهرة وجنوبها الأكثر تأثرا بالعاصفة الترابية، خلال ساعات، إضافة إلى محافظات الوجه البحري الجنوبية مثل الشرقية إضافة إلى سيناء والسواحل الشمالية ومدن السويس.