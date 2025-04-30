احذر التواجد في هذه الأماكن وقت العاصفة الترابية.. مصدر لوقوع الإصابات
احذر التواجد في هذه الأماكن وقت العاصفة الترابية.. مصدر لوقوع الإصابات
كتبت: منة الصياد
احذر التواجد في هذه الأماكن وقت العاصفة الترابية
العديد من التحذيرات أطلقتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال الساعات القليلة الماضية، والتي جاء أبرزها عدم التواجد في بعض الأماكن خلال بدء العاصفة الترابية.
لذلك، احذر التواجد في هذه الأماكن وقت العاصفة الترابية مثل الوقوف أسفل أعمدة الإنارة، واللوحات الإعلانية وكذلك الأشجار، حتى لا تتعرض لوقوع أي إصابات خطيرة.
تحذيرات الأرصاد الجوية
كما أشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع، مع تقدم ساعات النهار اليوم، أن تشهد الرياح المثيرة للرمال والأتربة نشاطًا على عدد من المناطق الداخلية وشمال البلاد، ما يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في مستوى الرؤية الأفقية.