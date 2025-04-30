احذر التواجد في هذه الأماكن وقت العاصفة الترابية.. مصدر لوقوع الإصابات

كتبت: منة الصياد

حالة من التقلبات الجوية تشهدها البلاد خلال الفترة الجارية التي جاء آخرها تأثر البلاد بمنخفض خماسيني، يصل تأثيره إلى معظم الأنحاء خلال الساعات القليلة المقبلة، ما ينتج عنه عاصفة ترابية قوية، تتجه للعديد من المناطق الداخلية وصولا للقاهرة الكبرى وجنوب البلاد، وهو ما أدى إلى مناشدة الهيئة العامة للأرصاد الجوية بضرورة أخذ الحيطة خلال اليوم، لذا احذر التواجد في هذه الأماكن وقت العاصفة الترابية حتى لا تتعرض لأي حوادث أو أزمات.

احذر التواجد في هذه الأماكن وقت العاصفة الترابية

العديد من التحذيرات أطلقتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال الساعات القليلة الماضية، والتي جاء أبرزها عدم التواجد في بعض الأماكن خلال بدء العاصفة الترابية.

لذلك، احذر التواجد في هذه الأماكن وقت العاصفة الترابية مثل الوقوف أسفل أعمدة الإنارة، واللوحات الإعلانية وكذلك الأشجار، حتى لا تتعرض لوقوع أي إصابات خطيرة.

تحذيرات الأرصاد الجوية

وخلال بيان رسمي لها، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تأثر واحة سيوة والصحراء الغربية بالمنخفض الجوي الخماسيني قبل ساعات، مشيرة إلى أنه ما زال يواصل تأثيره على مناطق متفرقة من البلاد، موضحة أن سرعات الرياح فى سيوة سجلت منذ قليل 78 كيلومترا في الساعة، وانخفضت معها مستوى الرؤية الأفقية؛ لذا يجب توخي الحيطة والحذر.

كما أشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع، مع تقدم ساعات النهار اليوم، أن تشهد الرياح المثيرة للرمال والأتربة نشاطًا على عدد من المناطق الداخلية وشمال البلاد، ما يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في مستوى الرؤية الأفقية.