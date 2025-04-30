إلى أين وصلت؟.. «الأرصاد» تعلن أخبار العاصفة الترابية الآن وموعد انتهائها
إلى أين وصلت؟.. «الأرصاد» تعلن أخبار العاصفة الترابية الآن وموعد انتهائها
كتبت: انتصار الغيطاني
تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى أخبار العاصفة التربية الآن، وفقًا لما كشفت عنه هيئة الأرصاد الجوية، والذي توضح تقدم الرمال المثارة إلى مناطق من محافظات شمال الصعيد والقاهرة الكبرى، ومن المتوقع أن تتقدم خلال الساعات المقبلة إلى باقي الأنحاء من شرق البلاد مع تقدم الوقت، ويصاحبها تدهور في مستوى الرؤية الأفقية.
أخبار العاصفة الترابية الآن
وأوضحت الأرصاد الجوية أنَّ كلا من محافظات «الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج» أصبحت حاليًا تحت تأثير نشاط للرياح القوية والتي تصل سرعاتها لـ70 كم/س، وعملت على انخفاض مستوي الرؤية الأفقية بين (500 - 1000 متر)، مشيرة إلى المنخفض الجوي اصبح يدخل تدريجيا انحاء القاهرة الكبري والجيزة، وزادت سرعات الرياح إلى 40 كيلومترا في الساعة، ومن المتوقع أن تصل لذروتها إلى 80 كيلو متر خلال فترات الظهيرة، مع وصول الرياح الخماسينية والمنخفض الجوي لذروتها اليوم.
متى تنتهي العاصفة التربية اليوم؟
وأكّدت الدكتورة منار غانم من الأرصاد الجوية ـنه من المتوقع أن ينتهي تأثير العاصفة التربية مع بداية ساعات المساء، وذلك بعد دخول كتل هوائية شمالية قادمة من طبقات الجو العليا ستعمل على تحسين الأجواء بشكل كبير.