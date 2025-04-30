كتبت: انتصار الغيطاني

تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى أخبار العاصفة التربية الآن، وفقًا لما كشفت عنه هيئة الأرصاد الجوية، والذي توضح تقدم الرمال المثارة إلى مناطق من محافظات شمال الصعيد والقاهرة الكبرى، ومن المتوقع أن تتقدم خلال الساعات المقبلة إلى باقي الأنحاء من شرق البلاد مع تقدم الوقت، ويصاحبها تدهور في مستوى الرؤية الأفقية.