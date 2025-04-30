وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي لمركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة

شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، البحث الرئيسي لمركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة، بعنوان «السياسات الخارجية للدول الكبرى وتأثيرها على الأمن القومي المصري»، بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة، والخبراء الاستراتيجيين والشخصيات العامة والإعلاميين.

بدأت المراسم بكلمة اللواء أركان حرب شريف فكرى رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، أكد خلالها أن فعاليات هذا البحث تأتي فى ظل تحديات إقليمية ودولية متسارعة، مشيرا إلى جهد مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة لدراسة وتحليل التطور المستمر للحروب والأحداث المعاصرة.

وشارك فى إعداد البحث نخبة من الخبراء الاستراتيجيين والباحثين فى مجال الدراسات الاستراتيجية والسياسية، وتناول البحث مناقشة الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وأهداف ومصالح الدول الكبرى بالمنطقة، فى ظل المتغيرات الدولية والإقليمية، وانتهى البحث إلى تقديم استراتيجية مقترحة لمواجهة انعكاسات السياسات الخارجية للدول الكبرى لتحقيق متطلبات الأمن القومي للدولة المصرية.

وفى نهاية البحث نقل الفريق أول عبد المجيد صقر تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور، مشيدا بموضوع البحث والجهد المبذول به وأهميته فى دعم وتنمية القوى الشاملة للدولة، مؤكدا أهمية اتباع أحدث الأساليب العلمية فى معالجة التحديات.