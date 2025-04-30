الحكومة تعلن الطوارئ والإجراءات الاحترازية لمواجهة تقلبات الطقس

كتب - عبده أبوغنيمة ومحمد أبوعمرة ومريم الخطرى ومنة العشماوى وكريم رومانى

أعلنت العديد من الوزارات حالة الطوارئ، واتخاذ قرارات وإجراءات احترازية؛ لمواجهة موجة التقلبات والتغيرات المناخية وأوضاع الطقس السيئ، بعد أن حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى بيان لها، من تعرض البلاد لنشاط ملحوظ للرياح المثيرة للرمال، تصل سرعتها إلى 60 كيلومتراً فى الساعة، وقد تتجاوز 80 كيلومتراً فى الساعة، ما يؤدى إلى انخفاض حاد فى مستوى الرؤية الأفقية.

وأعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المنشآت الصحية التابعة للهيئة فى محافظات المرحلة الأولى تطبيقاً للتأمين الصحى الشامل، فى ضوء التوقعات بسوء الأحوال الجوية وتعرض البلاد لموجة طقس سيئ وفقاً لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، ووفرت الهيئة، وفقاً لبيانها أمس، جميع الأدوية والمستلزمات الطبية المتعلقة بالتعامل مع الحالات الرئوية، وحالات الحوادث التى قد تنتج عن انخفاض مستوى الرؤية، فيما تم التأكد من جاهزية الأجهزة التنفسية وشبكات الأكسجين وتوافر أرصدة كافية من الأكسجين الطبى، إلى جانب توفير أرصدة إضافية لضمان التعامل الفورى حيال أى طارئ، كما خصصت الهيئة أسرّة إضافية داخل مستشفياتها للتعامل مع الحالات الطارئة.

وعملت الهيئة على التنسيق بشكل لحظى وعلى مدار الساعة، من خلال غرف العمليات التابعة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بما يضمن التنسيق الكامل بين جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية فى محافظات بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، وأسوان، والسويس، وقال الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة، إن كل منشآت الهيئة مستمرة فى تقديم خدمات الرعاية المتكاملة والآمنة للمنتفعين، لافتاً إلى أن خدمات الزيارات المنزلية، التى توفرها الهيئة، تتيح وصول الرعاية الطبية للمنتفعين فى منازلهم، دون الحاجة للخروج، حرصاً على سلامتهم فى ظل سوء الأحوال الجوية.

من جانبه، أصدر المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق، توجيهاته إلى جميع رؤساء أجهزة المدن الجديدة برفع درجة الاستعداد للتعامل مع تأثيرات سوء الأحوال الجوية المتوقعة، فى ضوء تقارير هيئة الأرصاد الجوية بوجود نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، وتقلبات فى الطقس، وسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق والمحافظات، وشدد الوزير على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة تأثيرات الحالة الجوية المتوقعة، وضرورة التنسيق مع الجهات المعنية للتعامل الفورى مع أى حالة طوارئ قد تنتج عنها. كما وجّه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، جميع قيادات الوزارة ومديرى المديريات بالمحافظات برفع درجة الجاهزية للدرجة القصوى، والاستعداد بجميع المعدات، وتقديم الدعم الفنى اللازم للمساهمة فى التعامل الفورى فى حال حدوث أى حالات طوارئ، .

وفى وزارة السياحة، شكل المجلس الأعلى للآثار غرفة عمليات مركزية لمواجهة سوء الأحوال الجوية، ويأتى ذلك فى ضوء تكليفات شريف فتحى، وزير السياحة والآثار، بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة أى تحديات قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية، وأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الغرفة سوف تقوم باتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية والتأمينية والاحترازية اللازمة، بما يضمن سلامة المتاحف والمواقع الأثرية والمتاحف وزائريها، ما يأتى فى إطار الدور الرقابى للوزارة، ممثلة فى المجلس الأعلى للآثار.

تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تطورات الأوضاع فى مختلف محافظات الجمهورية فى إطار تعرض البلاد لموجة من الطقس السىئ ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة والأمطار وذلك عبر مقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة واستمعت إلى تقارير غرفة العمليات وإدارة الأزمات ومركز السيطرة للشبكة الوطنية حول الوضع بالمحافظات.

وأكدت الوزيرة على ضرورة استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع غرف العمليات وإدارات الأزمات بالمحافظة ومراكز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، والتأكيد على أهمية مراجعة جاهزية معدات الإغاثة والطوارئ والتأكد من توافرها بكميات مناسبة.

وناشدت «عوض»، جميع المواطنين بتوخى الحذر، وعدم التواجد بأماكن الأشجار، أو أعمدة الإنارة، أو اللوحات مع تقليل الحركة على الطرق قدر الإمكان، والقيادة بهدوء وحذر على الطرق.

كما وجّه المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعليماته برفع حالة الاستعداد القصوى على جميع خطوط القطارات بالوجهين البحرى والقبلى.