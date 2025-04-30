اقرأ في عدد الوطن غدا.. الحكومة: مخزون السلع آمن والوفرة وراء تراجع الأسعار

تقرأ في عدد «الوطن» غدا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين.

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- الحكومة: مخزون السلع آمن.. والوفرة وراء تراجع الأسعار.. وننسق مع «المركزى» لتوفير الدولار