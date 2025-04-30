اقرأ في عدد الوطن غدا.. الحكومة: مخزون السلع آمن والوفرة وراء تراجع الأسعار
اقرأ في عدد الوطن غدا.. الحكومة: مخزون السلع آمن والوفرة وراء تراجع الأسعار
تقرأ في عدد «الوطن» غدا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين.
الصفحة الأولى
- الحكومة: مخزون السلع آمن.. والوفرة وراء تراجع الأسعار.. وننسق مع «المركزى» لتوفير الدولار
- «إسكان النواب» تدرس تعويض منتفعى وحدات «الإيجار القديم»
- الحرائق تحاصر إسرائيل.. وقواتها تجبر 25 ألف فلسطينى على النزوح
- «الصناعة»: طرح 332 وحدة فى 10 محافظات عبر «مصر الرقمية»
- وزير الصحة لـ«الرئيس الأنجولى»: ننتج 91% من المستحضرات الدوائية محلياً
الصفحة الثانية
- متحدث وزارة الخارجية: نرفض تهجير الأشقاء الفلسطينيين من أرضهم ونطالب بالانسحاب الفورى والكامل للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان
الصفحة الثالثة
- الحكومة تعلن الطوارئ والإجراءات الاحترازية لمواجهة تقلبات الطقس
الصفحة الرابعة
- الجريدة رصدت المعارك التى خاضتها الدولة للدفاع عن هوية مصر وتنميتها.. انطلاق «الوطن».. بداية سقوط حكم «الإخوان»
- منبر المصريين.. صفحاتها كانت مرآة الشعب وأمله فى التحرر من «حكم المرشد»
- «يا نحكمكم يا نقتلكم».. رصدت تفاصيل مخططات القتل والتخريب لـ«التنظيم»
الصفحة الخامسة
- «تمرد»: الانحياز إلى الشعب فى مواجهة الديكتاتورية
الصفحة السادسة
- عمار علي حسن: حال الأطباء
- رفعت رشاد: لماذا لا يموت «عبدالناصر»؟
- أحمد رفعت: على هامش العاصفة الترابية وعنها!
- عماد فؤاد: إلى رموز الاستعمار من قلب الحضارة الإنسانية
- جيهان فوزي: الاستحقاقات المؤجّلة فى الشرق الأوسط (2)
- د. خديجة حمودة: العروس التى وضعت روحها على كفّها ومشت
الصفحة السابعة
- قمة الغيابات.. «الونش وبنتايج وماهر والجفالى وشيكابالا» خارج مواجهة الزمالك والمصرى.. «بيسيرو» يحذر.. و«بوجلبان» يرفض المغامرة
- بيراميدز يحسم مصير «الشيبى» ومفاوضات لخطف «سيحا وحمدان» قبل القطبين
- «ميندى وألابا وكامافينجا» يغيبون عن ريال مدريد فى كأس العالم للأندية.. وشكوك حول «روديجر»
الصفحة الثامنة
- خالد منتصر: الطاهر الحداد نصير المرأة
- «مهرجان الفيلم القصير».. فرصة لمواهب عروس البحر خارج حدود العاصمة.. «إسكندرية كمان وكمان»
- أسطورة «ستينية».. جواتيمالى يقتحم «جينيس» بتسلق 14 بركاناً فى 14 يوماً
- روبوت ميكانيكى.. «بامبلى» ينجح فى فك وتركيب وصيانة السيارات