اقرأ في عدد الوطن غدا.. الحكومة: مخزون السلع آمن والوفرة وراء تراجع الأسعار

اقرأ في عدد الوطن غدا.. الحكومة: مخزون السلع آمن والوفرة وراء تراجع الأسعار

اقرأ في عدد الوطن غدا.. الحكومة: مخزون السلع آمن والوفرة وراء تراجع الأسعار

تقرأ في عدد «الوطن» غدا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين.

الصفحة الأولى

- الحكومة: مخزون السلع آمن.. والوفرة وراء تراجع الأسعار.. وننسق مع «المركزى» لتوفير الدولار

- «إسكان النواب» تدرس تعويض منتفعى وحدات «الإيجار القديم»

- الحرائق تحاصر إسرائيل.. وقواتها تجبر 25 ألف فلسطينى على النزوح

- «الصناعة»: طرح 332 وحدة فى 10 محافظات عبر «مصر الرقمية»

- وزير الصحة لـ«الرئيس الأنجولى»: ننتج 91% من المستحضرات الدوائية محلياً

الصفحة الأولى من عدد الوطن غدًا

الصفحة الثانية

- متحدث وزارة الخارجية: نرفض تهجير الأشقاء الفلسطينيين من أرضهم ونطالب بالانسحاب الفورى والكامل للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان

- 35 شهيداً فى غزة خلال 24 ساعة.. و25 ألف نازح من «طولكرم» تحت القصف
- «خطاب الـ100 يوم لترامب» يثير انتقادات حادة فى معسكر الديمقراطيين: أجندته خطيرة وفوضوية
- «الأمم المتحدة»: الحرب الروسية الأوكرانية دخلت منعطفاً حرجاً
الصفحة الأولى من عدد الوطن غدًا

الصفحة الثالثة

- الحكومة تعلن الطوارئ والإجراءات الاحترازية لمواجهة تقلبات الطقس

- عاصفة ترابية وأمطار تضرب المحافظات وتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات
- وزراء الحكومة عن «الوطن» فى عامها الـ14: شريك أساسى فى معركة البناء والوعى
- وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة
- د. محمود خليل يكتب: أيام «متجددة» فى تاريخ «الوطن»
الصفحة الأولى من عدد الوطن غدًا

الصفحة الرابعة

  • الجريدة رصدت المعارك التى خاضتها الدولة للدفاع عن هوية مصر وتنميتها.. انطلاق «الوطن».. بداية سقوط حكم «الإخوان»

- منبر المصريين.. صفحاتها كانت مرآة الشعب وأمله فى التحرر من «حكم المرشد»

- «يا نحكمكم يا نقتلكم».. رصدت تفاصيل مخططات القتل والتخريب لـ«التنظيم»

الصفحة الأولى من عدد الوطن غدًا

الصفحة الخامسة

- «تمرد»: الانحياز إلى الشعب فى مواجهة الديكتاتورية

- اعتداءات بالجملة.. حرق مقر «الجريدة» ووضع قياداتها على قوائم الاغتيالات
- أحزاب ونواب: المؤسسات الوطنية تصدت لمحاولات «الإخوان» إسقاط الدولة
- باحث: «الوطن» كانت هدفاً لـ«التنظيم».. وانفردت بكشف خططه فى «إسطنبول وبيروت»
الصفحة الأولى من عدد الوطن غدًا

الصفحة السادسة

  • عمار علي حسن: حال الأطباء
  • رفعت رشاد: لماذا لا يموت «عبدالناصر»؟
  • أحمد رفعت: على هامش العاصفة الترابية وعنها!
  • عماد فؤاد: إلى رموز الاستعمار من قلب الحضارة الإنسانية
  • جيهان فوزي: الاستحقاقات المؤجّلة فى الشرق الأوسط (2)
  • د. خديجة حمودة: العروس التى وضعت روحها على كفّها ومشت

الصفحة الأولى من عدد الوطن غدًا

الصفحة السابعة

- قمة الغيابات.. «الونش وبنتايج وماهر والجفالى وشيكابالا» خارج مواجهة الزمالك والمصرى.. «بيسيرو» يحذر.. و«بوجلبان» يرفض المغامرة

- بيراميدز يحسم مصير «الشيبى» ومفاوضات لخطف «سيحا وحمدان» قبل القطبين

- أزمة 25 مايو.. الموسم السعودى يفصل بين الأهلى و«جوميز» ترتيب الأوراق وتطبيق «الدور» لحراسة «العرين»

- «ميندى وألابا وكامافينجا» يغيبون عن ريال مدريد فى كأس العالم للأندية.. وشكوك حول «روديجر»

الصفحة الأولى من عدد الوطن غدًا

الصفحة الثامنة

- خالد منتصر: الطاهر الحداد نصير المرأة

- «مهرجان الفيلم القصير».. فرصة لمواهب عروس البحر خارج حدود العاصمة.. «إسكندرية كمان وكمان»

- أسطورة «ستينية».. جواتيمالى يقتحم «جينيس» بتسلق 14 بركاناً فى 14 يوماً

- روبوت ميكانيكى.. «بامبلى» ينجح فى فك وتركيب وصيانة السيارات

الصفحة الأولى من عدد الوطن غدًا

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