وزراء الحكومة عن «الوطن» في عامها الـ14: شريك أساسي في معركة البناء والوعي

«عبد الغفار»: تجمع بين المهنية والحيوية.. و«صبحي»: تقدم رسالة سامية.. و«فاروق»: ملفاتها معيار لقياس الأداء.. و«عصمت»: تشتبك مع القضايا ولها أسلوبها الخاص.. و«جبران»: تنقل الصورة الحقيقية للرأي العام

حرص عدد كبير من الوزراء على تهنئة جريدة «الوطن» بمناسبة عيد ميلادها الـ13، وانطلاقها بقوة نحو العام الـ14 بخطة تطوير شاملة عبر الجريدة الورقية ومختلف منصاتها، مؤكدين أن «الوطن» شريك نجاح لمؤسسات الدولة فى كل الإنجازات التى تتحقّق على أرض الواقع، لدورها الكبير والمحورى فى إعادة تشكيل الوعى لدى المواطن بقضايا بلاده وترسيخ فكرة الانتماء والولاء.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، فى رسالته إلى «الوطن» إن «الوطن صحيفة شابة تجمع بين المهنية والحيوية، وتلبى مطالب القراء المختلفة، فى ظل التغيّرات الحديثة فى الإعلام الرقمى، فهى منذ انطلاقها تلعب دوراً مهماً، فى طرح الكثير من القضايا المختلفة، وفى مقدمتها قضايا الصحة والسكان، ولها مساهمة متميّزة فى زيادة الوعى بين المواطنين، مضيفاً: «أنتم شركاء نجاح، كل التحية والتقدير لجميع العاملين فى الجريدة المتميزة، كإعلام وطنى مهنى بوعيه، وأتمنى لكم المزيد من التأثير ودوام التألق، بما يخدم قضايا الجمهورية الجديدة، فى ظل التوجّهات السياسية».

وقال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة: «أتمنى أن تواصل «الوطن» نشر رسالتها السامية فى التوعية والتثقيف بقضايا الوطن وترسيخ قضية الولاء والانتماء، فـ«الوطن» صحيفة ورقية وموقعاً إلكترونياً، تضم كوكبة من أمهر الصحفيين، وتتربّع بقوة على قائمة أفضل وسائل الإعلام المهمة فى بلادنا، لما تحظى به من ثقة جمهور واسع فى الشارع المصرى، وباعتبارها صحيفة كبرى، فهى من شركاء النجاح الأساسيين لوزارة الشباب والرياضة، لاسيما أن الصحافة والرياضة مساران متوازيان فى دعم الهوية ونشر الثقافة والأنشطة الشبابية والرياضية فى كل ربوع الدولة».

وقال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن «الوطن» جريدة من الطراز الأول، «وهى متابع جيّد لأعمال وملفات الحكومة، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية، ودائماً أسعد بمتابعاتها لأداء وزارة التموين على وجه الخصوص، لأن شهادتها حول ملفات الوزارة دائماً ما تعكس الحقيقة، إذ تتخذ معياراً لقياس الأداء، لأنها متخصّصة وتخاطب المواطنين بلغة بسيطة»، مضيفاً: «فى عيد ميلادها أتوجّه بالشكر لكل القائمين عليها، وعلى أمانتها فى نقل الخبر وسرعة الأداء».

وقال محمد جبران، وزير العمل، إن «الوطن» لها دور كبير فى معركة الوعى، مضيفاً: «تقدّم مادة إعلامية متميزة وموضوعية، وتلتزم بمعايير المهنة ومواجهة كل التحديات والشائعات، كما تنقل الصورة الحقيقية إلى الرأى العام، فى إطار معركة الوعى التى تخوضها الدولة فى رحاب الجمهورية الجديدة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى». وقال الدكتور سامح الحفنى، وزير الطيران المدنى: «كل الشكر لجميع العاملين بجريدة «الوطن» على كل ما قدمتموه من جهود مخلصة وإنجازات واضحة لصالح القارئ المصرى والعربى، كما أود أن أعرب عن سعادتى وتقديرى وامتنانى لجميع الصحفيين المتميزين، باعتبارهم شركاء نجاح، ولالتزامهم بجميع المعايير المهنية والموضوعية فى نقل الصورة الكاملة والحقيقية عن قطاع الطيران المدنى، فقد عكستم بقلمكم الحر النظيف ما تم إنجازه مؤخراً فى قطاع الطيران المدنى من إنجازات كبيرة تحقّقت فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى».

وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجدّدة، أن «الوطن» وُلدت عملاقة واتّخذت لنفسها سياسة تحريرية مميّزة، حافظت خلالها على دعائم الأمن القومى، ومرتكزات الأمن والسلم الاجتماعيين، متابعاً: «الجريدة قدّمت نموذجاً يُحتذى فى تطبيق مبدأ الفصل بين الملكية والإدارة التحريرية، ونجحت فى بناء الثقة مع القارئ، بفضل مصداقيتها التى لم تحِد عنها يوماً، واشتبكت مع الكثير من القضايا، وتميزت بأسلوب خاص فى تناول الموضوعات بفضل كتيبة الصحفيين المحترفين والمهنيين، فكانت ولا تزال مثالاً للصحافة الوطنية».

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة: «نسعى بـ«الوطن» لاستكمال مسيرة العمل والعطاء معاً لنشر الوعى البيئى وترسيخ مبادئ الثقافة البيئية لجميع فئات المجتمع، إيماناً بأن الصحافة المصرية يمكن أن تسهم فى بناء عالم أفضل وأكثر استدامة للأجيال القادمة، وجريدة «الوطن» كانت وما زالت من أبرز الصحف التى تهتم بالملف البيئى من خلال طرح الموضوعات المرتبطة بقضايا المناخ والتنوع البيولوجى، لنشر الوعى بأهمية البيئة وضرورة الحفاظ عليها».

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن «الوطن» كانت حائط صدّ أمام محاولات تزييف الوعى وطمس الهوية، وما زالت تؤدى دورها بوعى ومسئولية فى زمن تتسارع فيه الأخبار وتتضاعف فيه التحديات، متابعاً «الجريدة لعبت دوراً مهماً ليس فقط كمنصة إعلامية موثوقة، بل كفاعل أساسى فى معركة الوعى، وداعم راسخ للثقافة المصرية منذ انطلاقتها الأولى».

وقالت مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى: «من دواعى سرورى أن أتقدّم للجريدة التى يحمل اسمها رمزية كبيرة فى قلوبنا، وهو الوطن، الذى تبقى دائماً قوته فى ناسه، فالجريدة تسير منحازة لقضايا الوطن والمواطن، وهنا تشابهت غايتنا فى الوصول إلى الناس، فكان طبيعياً أن تكون لنا شراكة أصيلة وممتدة مع الجريدة، التى لم تكن يوماً بالنسبة لنا مجرد وسيلة إعلامية، بل كانت شريكاً فى توصيل صوت الفئات الأولى بالرعاية، وتسليط الضوء على برامج الحماية الاجتماعية».

وقال المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن «الوطن» تميّزت بالمهنية فى الأداء، وتغطية كل المشروعات القومية التى تتولاها الوزارة، بكل حرفية، خاصة التى يستفيد منها محدودو الدخل، وعلى رأسها المبادرتان الرئاسيتان «سكن لكل المصريين»، و«حياة كريمة»، ومتابعة للأحداث أولاً بأول.