محافظ الفيوم يتابع التعامل مع العاصفة الترابية داخل الشبكة الوطنية للطوارئ

كتب: أسماء أبو السعود



تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، تداعيات الطقس بشأن العاصفة الترابية، التي تضرب عدداً من محافظات الجمهورية ومنها الفيوم، بحضور كامل غطاس السكرتير العام للمحافظة، والدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة إطسا، وحسين مصطفى أبو المجد مدير مركز السيطرة بديوان عام المحافظة.

محافظ الفيوم يتابع تداعيات تأثير العاصفة الترابية





وشدد المحافظ، على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة التأثيرات المحتملة للحالة الجوية المتوقعة، وذلك من خلال رفع درجة الاستعداد بجميع غرف العمليات وإدارات الأزمات بالمحافظة، مع جاهزية معدات الإغاثة والطوارئ والعمل على توافرها، والتنسيق مع شركات المياه والكهرباء والصرف الصحي للتعامل الفوري مع أي بلاغات أو أعطال قد تنجم عن سوء الأحوال الجوية، وكذا انعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بشكل دائم، لاستقبال شكاوى المواطنين، مشيراً إلى تخصيص الأرقام 0842168041، و0842168042، و0842168043، والخط الساخن 114، لتلقي الشكاوى والبلاغات.

تكثيف المتابعة للطرق الصحراوية في الفيوم



وأكد المحافظ الفيوم على تكثيف المتابعة الميدانية بالطرق الصحراوية خاصة طريقي الفيوم القاهرة، وأسيوط الغربي بنطاق المحافظة، من خلال فرق العمل التابعة لمركز السيطرة بمجالس المدن، لرصد أي أحداث قد تطرأ فور حدوثها نظراً للطقس للسيئ، للعمل على مواجهتها والتعامل مع تداعياتها ـ إن وجدت ـ بشكل فوري، موجهاً مسوولي المتابعة الميدانية بالمحافظة، بالتنسيق مع مسؤولي مجالس المدن، بمتابعة أعمدة الإنارة واللافتات ولوحات الإعلانات التي قد تتأثر بشدة الرياح، مشدداً على رصد حركة الرياح بنطاق المحافظة والمحافظات المجاورة من خلال خرائط الأرصاد الجوية بمركز السيطرة، تحسباً لأي أحداث طارئة والجاهزية لمواجهتها.





وناشد محافظ الفيوم جميع المواطنين بتوخي الحذر، وعدم التواجد بأماكن الأشجار، أو أعمدة الإنارة، أو اللوحات المعدنية، وقت العاصفة، مع تقليل الحركة على الطرق قدر الإمكان، والقيادة بهدوء وحذر على الطرق، مؤكداً أهمية ارتداء الكمامات لمرضى الصدر والحساسية.





