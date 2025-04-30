انطلاق «الوطن».. بداية سقوط حكم «الإخوان» والجريدة رصدت المعارك التي خاضتها الدولة للدفاع عن هوية مصر وتنميتها

وسط وطن يموج بالتغيرات والأحداث المتسارعة، وعقب أحداث 2011، وقبل أسابيع من صعود جماعة «الإخوان الإرهابية» إلى سدة الحكم، وبالتحديد يوم 29 أبريل عام 2012، انطلقت صحيفة «الوطن»، لتقف بسلاح القلم مع الشعب فى مواجهة فاشية وميليشيات وعناصر تهدد الهوية المصرية.

ففى هذه المرحلة كانت «الوطن» لا تقف على مسافة من الأحداث، بل فى قلبها تماماً، وفى خط النار الأول، ترصد وتكتب وتشارك، متسلحة بالضمير الوطنى والكلمة الشريفة النزيهة، وتدفع الثمن من دم أبنائها، وحريق مكاتبها، وتهديدات تُرسَل ليل نهار.

وفى هذه المعركة الشرسة دفعت الجريدة ثمن جرأتها، لكنها لم تتراجع، احترق مقرها مرتين، وتلقَّى صحفيوها التهديدات مراراً وتكراراً، ولكن لم تهتز، بل استمرت على عهدها، تكتب وتنشر وتكشف وتوثق، حتى جاء يوم النصر بانتصار الشعب وسقوط حكم «الإخوان» فى «30 يونيو» 2013.

واليوم وأسرة «الوطن» تحتفل بمرور 13 عاماً، وبداية عامها الـ14، نرصد أشهر وأخطر المعارك التى خاضتها مصر طوال هذه الأعوام، بداية من ظهور حركة تمرد ضد حكم المرشد، وقيام الثورة، مروراً بمعارك نشر الوعى، والتصدى للشائعات، وما تلى ذلك من القضاء على الإرهاب، وانطلاق معركة التنمية الاقتصادية وبناء الإنسان وضمان حياته الكريمة، تميزت خلالها «الوطن» بالجرأة والانفراد وحصد الجوائز.