خبير أردني: الإخوان فشلوا في دعم غزة واستغلوا الأزمة لإثارة الفوضى

قال محسن الشوبكي، الخبير الأمني والاستراتيجي الأردني، إن قرار الحكومة الأردنية بحظر جماعة الإخوان المسلمين لم يكن مفاجئًا، لكنه تأخر كثيرًا رغم ما وصفه بمحاولات الجماعة المستمرة لتأجيج الشارع الأردني، خاصة منذ بدء الحرب في قطاع غزة، موضحًا أن الجماعة المحظورة حاولت استغلال مشاعر الأردنيين تجاه غزة لتوجيههم ضد الدولة والنظام العربي بشكل عام.

تصدير الغضب إلى الشارع الأردني

وأضاف «الشوبكي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc»، أن فشل الجماعة في تقديم أي دعم فعلي لغزة دفعها إلى تصدير الغضب للشارع الأردني، معتبرًا أن الجماعة ربطت القضية الفلسطينية بحركة حماس فقط، لكنها حاولت توظيف الأحداث لتقويض استقرار الأردن، مؤكدًا أن التحقيقات أثبتت أن الخلية التي تم ضبطها لا علاقة لها بعملية طوفان الأقصى، بل تنتمي لبنية تنظيمية مستمرة منذ عام 2021.

دعم مصر للقضية الفلسطينية

وأشار «الشوبكي» إلى أن الدور المصري في الأزمة واضح وثابت، مؤكدًا أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتحرك لدعم قطاع غزة بشكل عام وليس لصالح فصيل بعينه، وهو نفس النهج الذي تتبعه المملكة الأردنية الهاشمية، مشددًا على أهمية هذا الدعم لحماية الشعب الفلسطيني.