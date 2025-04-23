خبير أردني: الإخوان فشلوا في دعم غزة واستغلوا الأزمة لإثارة الفوضى

خبير أردني: الإخوان فشلوا في دعم غزة واستغلوا الأزمة لإثارة الفوضى

خبير أردني: الإخوان فشلوا في دعم غزة واستغلوا الأزمة لإثارة الفوضى

قال محسن الشوبكي، الخبير الأمني والاستراتيجي الأردني، إن قرار الحكومة الأردنية بحظر جماعة الإخوان المسلمين لم يكن مفاجئًا، لكنه تأخر كثيرًا رغم ما وصفه بمحاولات الجماعة المستمرة لتأجيج الشارع الأردني، خاصة منذ بدء الحرب في قطاع غزة، موضحًا أن الجماعة المحظورة حاولت استغلال مشاعر الأردنيين تجاه غزة لتوجيههم ضد الدولة والنظام العربي بشكل عام.

تصدير الغضب إلى الشارع الأردني

وأضاف «الشوبكي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc»، أن فشل الجماعة في تقديم أي دعم فعلي لغزة دفعها إلى تصدير الغضب للشارع الأردني، معتبرًا أن الجماعة ربطت القضية الفلسطينية بحركة حماس فقط، لكنها حاولت توظيف الأحداث لتقويض استقرار الأردن، مؤكدًا أن التحقيقات أثبتت أن الخلية التي تم ضبطها لا علاقة لها بعملية طوفان الأقصى، بل تنتمي لبنية تنظيمية مستمرة منذ عام 2021.

دعم مصر للقضية الفلسطينية

وأشار «الشوبكي» إلى أن الدور المصري في الأزمة واضح وثابت، مؤكدًا أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتحرك لدعم قطاع غزة بشكل عام وليس لصالح فصيل بعينه، وهو نفس النهج الذي تتبعه المملكة الأردنية الهاشمية، مشددًا على أهمية هذا الدعم لحماية الشعب الفلسطيني.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا