ماذا يحدث في بلدة ‎أشرفية صحنايا بسوريا؟

تجدّدت الاشتباكات بين فصائل تابعة للحكومة السورية ومقاتلين محليين في بلدة ‎أشرفية صحنايا بريف دمشق، وذلك على خلفية انتشار تسجيل صوتي تضمّن إساءة للنبي محمد، ما أثار موجة غضب عارمة في البلدة.

كثافة أمنية واسعة في ‎أشرفية صحنايا

وشهدت المنطقة منذ مساء الثلاثاء حالة من الاستنفار الأمني المكثف، حيث تداولت منصات التواصل الاجتماعي مشاهد تُظهر تحليقاً لطائرات مسيرة فوق مدينة جرمانا المجاورة وقرية ‎أشرفية صحنايا، ورجّحت مصادر موالية أن هذه الطائرات تتبع لوزارة الدفاع السورية، رغم غياب تأكيد رسمي من الجهات المختصة.

قتلى في أشرفية صحنايا

و شهدت جرمانا وأشرفية صحنايا هدوء نسبيا مساء أمس بعد أيام من التوتر والاشتباكات العنيفة بين فصائل إسلامية ومسلحين من الطائفة الدرزية، خاصة في جرمانا، حيث سقط أكثر من 10 قتلى وفقا لوسائل إعلام محلية.

وجاءت هذه الاشتباكات في ‎اشرفية صحنايا على خلفية تسجيل صوتي مسيء للنبي محمد مما أثار غضبا واسعا بين السكان.

الدروز يعيشون في ‎أشرفية صحنايا

أشرفية صحنايا مدينة سورية تتبع إدارياً محافظة ريف دمشق ومنطقة داريا وتمتدٌّ على مساحة 500 هكتار تقريباً. أشرفية صحنايا هي واحدة من المدن القليلة في الغوطة التي تضم أغلبية من الموحدون الدروز، إلى جانب جرمانا وصحنايا ودير علي، وبنى القرية الملك «الأشرف موسى بن سلطان أبي بكر بن الملك الصالح يوسف بن أيوب» على أنقاض بلدة آرامية قديمة، وسُمِّيت الأشرفية نسبة إليه منذ القرن الثاني عشر الميلادي.