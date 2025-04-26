سوريا ترد على الشروط الأمريكية لرفع العقوبات برسالة كتابية

أعلنت وكالة «رويترز»، أن سوريا ردت كتابيًا على قائمة شروط أمريكية لرفع جزئي محتمل للعقوبات قائلة إنها نفذت معظمها لكن شروطًا أخرى تتطلب «تفاهمات متبادلة» مع واشنطن، وذلك بحسب نسخة من الرسالة السورية اطلعت عليها «رويترز».

وفي الشهر الماضي، سلمت الولايات المتحدة سوريا قائمة تتضمن 8 شروط تريد من دمشق تنفيذها، بما في ذلك تدمير أي مخزونات متبقية من الأسلحة الكيميائية وضمان عدم منح أجانب مناصب عليا في الحكم.

في وقت، تحتاج فيه سوريا إلى تخفيف العقوبات من أجل تحريك الاقتصاد الذي انهار بسبب 14 عامًا من الحرب، فرضت خلالها الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا عقوبات صارمة في محاولة للضغط على الرئيس السوري السابق بشار الأسد.