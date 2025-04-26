سوريا ترد على الشروط الأمريكية لرفع العقوبات برسالة كتابية
سوريا ترد على الشروط الأمريكية لرفع العقوبات برسالة كتابية
أعلنت وكالة «رويترز»، أن سوريا ردت كتابيًا على قائمة شروط أمريكية لرفع جزئي محتمل للعقوبات قائلة إنها نفذت معظمها لكن شروطًا أخرى تتطلب «تفاهمات متبادلة» مع واشنطن، وذلك بحسب نسخة من الرسالة السورية اطلعت عليها «رويترز».
وفي الشهر الماضي، سلمت الولايات المتحدة سوريا قائمة تتضمن 8 شروط تريد من دمشق تنفيذها، بما في ذلك تدمير أي مخزونات متبقية من الأسلحة الكيميائية وضمان عدم منح أجانب مناصب عليا في الحكم.
في وقت، تحتاج فيه سوريا إلى تخفيف العقوبات من أجل تحريك الاقتصاد الذي انهار بسبب 14 عامًا من الحرب، فرضت خلالها الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا عقوبات صارمة في محاولة للضغط على الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وفي يناير الماضي، أصدرت الولايات المتحدة إعفاءً لمدة 6 أشهر لبعض العقوبات بهدف تشجيع المساعدات، لكن هذا كان له تأثير محدود، وفي مقابل تلبية جميع المطالب الأمريكية، ستمدد واشنطن هذا التعليق لمدة عامين وربما تصدر إعفاء آخر.
وفي أول كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة، سعى وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني إلى إظهار أن سوريا تستجيب بالفعل للمطالب، بما في ذلك ما يتصل بالأسلحة الكيميائية والبحث عن الأمريكيين المفقودين في سوريا.
بماذا تعهدت سوريا؟
وفي الوثيقة المكونة من أربع صفحات، والتي قالت «رويترز» إنها اطلعت عليها، تتعهد سوريا بإنشاء مكتب اتصال في وزارة الخارجية للعثور على الصحفي الأمريكي المفقود أوستن تايس، وتفصل عملها في التعامل مع مخزونات الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك توثيق العلاقات مع منظمة مراقبة الأسلحة العالمية.
ولكن الوثيقة لم تناقش مطالب رئيسية أخرى، بما في ذلك إبعاد المقاتلين الأجانب ومنح الولايات المتحدة الإذن بشن ضربات لمكافحة الإرهاب، وفقًا للرسالة.
الرسالة السورية تناولت 5 مطالب أمريكية
وقال دبلوماسي كبير وشخص آخر مطلع على الرسالة لرويترز إنهما يعتقدان أنها تناولت خمسة مطالب بالكامل، لكن المطالب المتبقية تركت «معلقة».
وقال مسؤول سوري ومصدر أمريكي مطلع على الرسالة إن وزير الخارجية السوري من المقرر أن يناقش محتوياتها مع مسؤولين أمريكيين خلال رحلته إلى نيويورك.