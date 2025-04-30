التطوع الصحي في موسم حج 1446.. الشروط وطريقة التقديم

خطوات وشروط التطوع الصحي في موسم حج 1446 مع اقتراب موسم الحج، يسعى العديد من المهتمين لمعرفتها، في ظل جهود السعودية لتعزيز الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن، وضمان توفير أعلى معايير الرعاية خلال الموسم.

مواعيد وفترة التطوع الصحي في موسم حج 1446

وفق الإعلان الرسمي، فإن العمل التطوعي المرتبط بـ التسجيل للتطوع الصحي في موسم حج 1446هـ، سيتركز خلال الفترة من 8 إلى 10 ذو الحجة 1446هـ، وهي الأيام الأهم ضمن مناسك الحج، التي تشهد تجمعات بشرية ضخمة في المشاعر المقدسة.

أهداف التسجيل للتطوع الصحي في موسم حج 1446هـ

تعددت أهداف التسجيل التطوع الصحي في موسم حج 1446 والتي تشمل تعزيز الجاهزية الطبية خلال موسم الحج، ودعم الفرق الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية الميدانية، وتقديم رعاية صحية متكاملة للحجاج، والتعامل مع الحالات الطارئة بكفاءة عالية، ودعم الخدمات اللوجستية والإدارية المرتبطة بالقطاع الصحي، والتخصصات الطبية المطلوبة ضمن التسجيل للتطوع الصحي في موسم حج 1446هـ

التخصصات الطبية الأساسية للتطوع الصحي في موسم حج 1446هـ

وتشمل التخصصات الطبية الأساسية للتطوع الصحي في موسم حج 1446هـ، طب الطوارئ لتقديم الرعاية السريعة للحالات العاجلة، و الطب الباطني لمتابعة الأمراض المزمنة والحادة، وطب العناية الحرجة للعناية بالحالات الحرجة في أقسام العناية المركزة، والجراحة العامة للتعامل مع الإصابات الطارئة، وطب الأنف والأذن والحنجرة لعلاج الحالات المتعلقة بالجهاز التنفسي العلوي، والصيدلة لتوفير وإدارة الأدوية بشكل آمن وفعال، وبجانب الخدمات الطبية توجد ترجمة الطبية بخمس لغات رئيسية (الإنجليزية، الإندونيسية، الأردية، الفارسية، الفرنسية، التركية) لضمان التواصل الفعال مع الحجاج من مختلف الجنسيات.

شروط التسجيل للتطوع الصحي في موسم حج 1446هـ

أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة تخصصية معتمدة في أحد المجالات المطلوبة.

أن يكون المتقدم مصنفًا ومُرخصًا من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (للممارسين).

اجتياز المقابلة الشخصية إن تطلب الأمر.

الالتزام بالعمل خلال الفترة المحددة بكاملها.

الحصول على الجرعات اللازمة من لقاحات الحج (مثل لقاح meningitis وCOVID-19).

كيفية التسجيل للتطوع الصحي في موسم حج 1446هـ

أتاحت الإدارة العامة للخدمات الطبية طريقة إلكترونية سهلة للتسجيل في التسجيل للتطوع الصحي في موسم حج 1446هـ، عبر بوابة إلكترونية مخصصة، حيث يُطلب من المتقدمين:

إنشاء حساب مستخدم على منصة التطوع الصحي.

تعبئة استمارة البيانات الشخصية والمهنية.

رفع المستندات المطلوبة (رخصة الممارسة، الهوية الوطنية، الشهادات الأكاديمية).

اختيار التخصص المناسب.

إرسال الطلب وانتظار التأكيد عبر البريد الإلكتروني.