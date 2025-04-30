وزير العمل يعلن عن 558 وظيفة لكوادر مصرية في القطاع الهندسي بالسعودية

كتب ماهر هنداوي:

أعلن وزير العمل محمد جبران اليوم الأربعاء عن توفير 558 فرصة عمل للكوادر المصرية للعمل في مجال القطاع الهندسي بإحدى شركات المقاولات بالمملكة العربية السعودية، موضحًا أنَّ هذه الفرص الجديدة وفرها مكتب التمثيل العمالي بالرياض، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والإدارة العامة للتشغيل.

التقديم عبر البريد الإلكتروني

ودعا وزير العمل الشباب المتخصص في المجالات المطلوبة إلى تقديم السيرة الذاتية من اليوم الأربعاء الموافق 30-4-2025 ، ولمدة 5 أيام على البريد الالكتروني التالي labour@labour.gov.eg.

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل إنَّ مميزات هذه الفرص الجديدة، خاصة أن الشركة تتحمل الإقامات وتجديدها، ونقل الكفالة أو التأشيرة، والتأمين الطبي، وكذلك تذكرة الطيران ذهاب وعودة، عند استحقاقات الإجازات السنوية.