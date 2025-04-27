طرح الإعلان الرسمي لفيلم ريستارت بطولة تامر حسني (فيديو)

كتبت - ياسمين محمود

طرح الفنان تامر حسني عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، الإعلان الرسمي لفيلم ريستارت، المقرر عرضه خلال أيام بدور العرض.

ونشر حسني البرومو الدعائي للفيلم والذي سيطر عليه الكوميديا معلقا: «الإعلان الرسمي لفيلم ريستارت في السينمات يوم 29 مايو بجميع دور العرض، إن شاء الله في مصر والعالم».







أبطال فيلم ريستارت

يضم فيلم ريستارت مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم تامر حسني، هنا الزاهد، باسم سمرة، محمد ثروت، ميمي جمال، عصام السقا، بجانب عدد من ضيوف الشرف: إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف وأحمد حسام (ميدو).

وتدور أحداث فيلم ريستارت بطولة تامر حسني حول «محمد»، فني هواتف بسيط، يحلم بالزواج من «عفاف» التي تعمل كمؤثرة على وسائل التواصل، ولكن يقف المال عائقًا في طريقهما.