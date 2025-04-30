وزير الشباب: بند الـ8 سنوات محل دراسة دقيقة في تعديلات قانون الرياضة

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن العمل جارٍ على الانتهاء من مراجعة وتعديل قانون الرياضة بشكل شامل، بما يخدم مصالح الرياضة المصرية، مؤكدًا أن بند الـ8 سنوات محل دراسة فنية دقيقة قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن تطبيقه، سواء بأثر رجعي أو من تاريخ صدور القانون.

أشرف صبحي: نعمل بشفافية تامة وبتعاون وثيق مع المؤسسات الرياضية

أوضح خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة» مع الإعلامية بسمة وهبة، على قناة «المحور»، أن الهدف من تعديلات قانون الرياضة تطوير المنظومة الرياضية وضمان استدامة النجاحات التي تحققت مؤخرًا، مؤكدًا أن الوزارة تعمل بشفافية تامة وبتعاون وثيق مع المؤسسات الرياضية.

وردًا على الانتقادات المثارة بشأن التعديلات، شدد صبحي على تقبّله للنقد البناء: «نحن نعمل في الشأن العام ونتحمل المسؤولية كاملة تجاه الدولة»، مشيرًا إلى أن الدولة تضع الرياضة ضمن أولوياتها، مؤكدًا أن مصر أصبحت نموذجًا إقليميًا يحتذى به في تطوير البنية التحتية واستضافة الأحداث الرياضية الكبرى.

تحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي لاستضافة الأحداث والبطولات الرياضية الكبرى

أكد الدكتور أشرف صبحي، أن الدولة المصرية تعمل وفق خطة استراتيجية واضحة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي لاستضافة الأحداث والبطولات الرياضية الكبرى، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يسير بخطى متسارعة وبفكر حديث، مع الاعتماد على موازنة سنوية منتظمة وتنظيمات قانونية مدروسة.

استثمارات القطاع الخاص في مراكز الشباب تجاوزت 4 مليارات جنيه

أضاف أن الوزارة انتهجت نظام حق الانتفاع كآلية مبتكرة لجذب القطاع الخاص لتطوير البنية التحتية الرياضية، لافتًا إلى أنه جرى التنسيق الكامل مع هيئة الرقابة الإدارية قبل بدء التطبيق، من خلال صياغة عقد موحد محكم يضمن الشفافية والمصلحة العامة.

أوضح أن القطاع الخاص ضخ خلال السنوات الست الماضية استثمارات تجاوزت 4 مليارات جنيه في قطاع مراكز الشباب، ما أسهم في إحداث طفرة حقيقية في هذا المجال، سواء من خلال إنشاء ملاعب رياضية، أماكن ترفيهية، أو حمامات سباحة، لتحويل مراكز الشباب إلى منصات خدمية متكاملة تقدم خدمات رياضية ومجتمعية وثقافية.

حلايب وشلاتين على خريطة التطوير

عبّر وزير الرياضة عن سعادته بزيارته الأخيرة إلى حلايب وشلاتين، مؤكدًا أن هناك اهتمامًا خاصًا من الدولة بالمناطق الحدودية لما لها من خصوصية اجتماعية وجغرافية، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة جاءت في إطار خطة شاملة تهدف إلى إدماج أبناء المحافظات الحدودية في المشهد الرياضي والثقافي الوطني.