تامر حسني يُحيي حفل «أسبوع الخير» لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتيسير زواج 200 فتاة

تامر حسني يُحيي حفل «أسبوع الخير» لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتيسير زواج 200 فتاة

تامر حسني يُحيي حفل «أسبوع الخير» لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتيسير زواج 200 فتاة

كتب: ياسمين محمود

أحيا المطرب تامر حسني، منذ قليل، بسيدي عبد الرحمن في العلمين الجديدة فعاليات «أسبوع الخير» لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتيسير زواج 200 فتاة.

وشارك حسني، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، مجموعة صور من الحفل، معلقا: «تشرفت بإحياء الحفل الإنساني الخيري لزفاف وتجهيز 200 عروس مصرية».



كان أبرز الحضور من نجوم الفن تامر حسني وحمادة هلال وليلى علوي وإلهام شاهين وفيفي عبده ووفاء عامر والإعلامية هالة سرحان وأميرة حسن مختار، كريمة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، والدكتور سامر يوسف وحرمه مهندسة الدكتور رباب عبد العاطي وزينات الشال.

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