أستاذ مناخ يقدم نصائح توعوية للمزارعين بعد العاصفة الترابية: احذروا انتشار الآفات

كتب: شريف سليمان

تحدث الدكتور شاكر أبو المعاطي أستاذ المناخ بمركز البحوث الزراعية، عن تأثير العواصف وموجة الطقس المتقلب في المحافظات المصرية على القطاع الزراعي، مؤكدًا، أن العاصفة كانت أقل شدة من المتوقع، ما حال دون حدوث خسائر كبيرة، ومشيرًا، إلى أن بعض المناطق مثل الوادي الجديد وشمال سيناء شهدت تأثيرات ملحوظة على المحاصيل، خصوصًا تلك التي كانت في مراحل التزهير أو الاثمار، مثل محاصيل الفاكهة.

تأثير العاصفة على المحاصيل

ووصف أبو المعاطي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، عبر القناة الأولى، الرياح التي اجتاحت المناطق المتأثرة بأنها كانت تتراوح سرعتها بين 60 و100 كيلومتر في الساعة، وهو ما كان يمكن أن يؤدي إلى سقوط الأزهار والثمار في بعض المحاصيل، متابعًا، أنه في حال كانت العاصفة أشد مما كانت عليه، لكانت النتائج كارثية على المحاصيل، خاصة في فترة حاسمة مثل فترة التزهير والاثمار، مما كان يمكن أن يتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة للمزارعين.

تحديات يواجهها المزارعون بعد العاصفة

وتابع، أنّ أهم التحديات التي يواجهها المزارعون بعد العواصف الترابية تتمثل في الإصابة بالحشرات مثل العناكب، التي تنتشر بشكل كبير في المحاصيل بعد هذه العواصف.

وذكر، أن العناكب تشكل تهديدًا خطيرًا على المحاصيل، ويجب على المزارعين أن يقوموا برش المبيدات الوقائية بشكل فوري للتصدي لهذه الآفات، موضحًا، أن الرش يجب أن يتم باستخدام المبيدات المتخصصة للتعامل مع هذه الآفات وحماية المحاصيل من الضرر.

نصائح للمزارعين للتعامل مع الطقس المتقلب

وشدد أستاذ المناخ بمركز البحوث الزراعية على ضرورة أن يتخذ المزارعون إجراءات وقائية قبل العواصف الترابية، مثل تأجيل الري أو الرش خلال فترات الرياح الشديدة: «نحن نقدم دائمًا نصائح للمزارعين عبر غرفة العمليات في مركز البحوث الزراعية قبل العواصف المتوقعة، لضمان تقليل الخسائر»، موضحًا، أن الوعي الذي أصبح لدى المزارعين حول هذه الإجراءات ساعد بشكل كبير في تقليل الضرر الناتج عن هذه العواصف.

التحضير للمرحلة القادمة من الحصاد

وتطرق إلى موسم حصاد القمح وأكد أن عملية الحصاد تسير بشكل طبيعي في العديد من المناطق بعد فترة من التوقف بسبب الرياح الشديدة، موضحًا، أن المحاصيل الأخرى التي تأثرت مثل الفاكهة قد تعاني من خسائر في الإنتاجية، ما يؤثر على الأسعار في الأسواق ويؤدي إلى زيادتها بشكل ملحوظ.

وأشار إلى أن الأضرار التي تسببها العواصف الترابية في هذه المرحلة تكون أكبر في حال كانت العاصفة في منتصف الموسم، حيث يصعب إصلاح الأضرار بعد التزهير.

التأثير على الإنتاج والأسعار

وذكر، أن الموجات الجوية الشديدة تؤدي إلى خسائر كبيرة في الإنتاج الزراعي، خاصة في محاصيل الفاكهة مثل المانجو والعنب والتين، موضحًا، أن انخفاض الإنتاج في هذه المحاصيل بسبب العواصف يمكن أن يؤدي إلى زيادة الأسعار في الأسواق، مما يؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين.