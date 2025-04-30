إغلاق ميناء العريش البحري بسبب العواصف الترابية

إغلاق ميناء العريش البحري بسبب العواصف الترابية

إغلاق ميناء العريش البحري بسبب العواصف الترابية


كتب: أحمد أبودراع


أعلنت إدارة ميناء العريش البحري بمحافظة شمال سيناء، اليوم الخميس، عن إغلاق بوغاز ميناء العريش البحري أمام حركة دخول وخروج السفن، وذلك نتيجة لتقلبات الطقس وسوء الأحوال الجوية التي تشهدها المنطقة خلال الساعات الماضية.

غلق ميناء العريش البحري بسبب العاصفة الترابية

وجاء قرار إغلاق البوغاز كإجراء احترازي حرصًا على سلامة السفن والعاملين بالميناء، خاصة في ظل ارتفاع سرعة الرياح واضطراب حركة الأمواج، ما يجعل من الصعب تنفيذ عمليات الملاحة البحرية بصورة آمنة، ويتم أولًا بأول بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعلى رأسها هيئة الأرصاد الجوية، للوقوف على مستجدات الطقس وتحديد الوقت المناسب لإعادة فتح الميناء فور تحسن الأحوال الجوية وعودة الاستقرار إلى البحر المتوسط.

وفي السياق ذاته، شهدت محافظة شمال سيناء حالة من الطقس غير المستقر، حيث غطت السماء سحب كثيفة وانخفضت درجات الحرارة بشكل ملحوظ، فيما سادت رياح نشطة مثيرة للأتربة والرمال، ما أثر على مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق، خاصة الطرق الصحراوية الممتدة بين مدن المحافظة.

كما أعلنت محافظة شمال سيناء رفع درجة الاستعداد في جميع الأجهزة التنفيذية والمرافق الخدمية تحسبًا لأي طوارئ قد تطرأ نتيجة للأحوال الجوية الحالية، حيث جرى توجيه فرق الطوارئ من الكهرباء والمياه والصرف الصحي والإسعاف للتأهب والتدخل السريع في حال حدوث أي أعطال أو أضرار.

من جانبه، أصدر مركز عمليات المحافظة تعليماته إلى رؤساء المدن بضرورة المتابعة اللحظية للتغيرات الجوية، والتنسيق مع غرفة الأزمات المركزية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة، مؤكدًا على أهمية التوعية المجتمعية وتحذير المواطنين من خطورة الطقس الحالي.

ودعت محافظة شمال سيناء المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو التواجد في أماكن الأشجار أو اللافتات الكبيرة، مع تجنب السير في المناطق المنخفضة أو القريبة من مخرات السيول، حرصًا على سلامتهم.

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