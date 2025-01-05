آخر موعد لسداد مقدم جدية حجز شقق ديارنا وجنة وسكن مصر.. التفاصيل

توفر وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية كراسات الشروط لعدد 35 ألفا و88 وحدة سكنية عبر الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان لمختلف المشروعات منذ يوم 15 أبريل الماضي، ويمكن للشخص سداد مقدم جدية حجز شقق ديارنا وسكن مصر وجنة وإسكان حر وإسكان متنوع خلال شهر.

آخر موعد لسداد مقدم جدية حجز شقق ديارنا

ويكون آخر موعد لسداد مقدم جدية حجز شقق ديارنا وسكن مصر وجنة وإسكان حر وإسكان متنوع هو يوم 15 مايو من الشهر الجاري، بعد ذلك التاريخ يجري فرز استمارات المتقدمين ثم الإعلان عن فتح باب حجز الوحدات السكنية حسب المدينة أو المحافظة.

ويمكن للمتقدم بعد الإعلان عن فتح باب حجز شقق ديارنا وسكن مصر وجنة وغيرهم، الدخول على موقع بنك التعمير والإسكان وحجز الشقة المرغوب فيها حسب اختياره ويكون حينها الحجز بأسبقية الحجز حينها.

مقدم جدية حجز شقق ديارنا

ويكون مقدم جدية حجز شقق ديارنا هو 200 ألف جنيه، فيما تكون جدية حجز شقق جنة وسكن مصر وإسكان حر ومتنوع، 150 ألف جنيه، بالإضافة إلى مصروفات إدارية 1000 جنيه لا تسترد.

ويأتي هذا الطرح ضمن الـ261 ألفا و253 وحدة سكنية التي جرى الإعلان عنها في مؤتمر لوزير الإسكان المهندس شريف الشربيبي الأسابيع الماضية، إذ أن الـ35 ألفا و88 وحدة سكنية تعتبر المرحلة الأولى، ومن المنتظر طرح 4 مراحل أخرى وذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير المسكن الملائم لمختلف شرائح الدخل.

















