لينك كراسة شروط شقق مشروح «ديارنا».. كاملة التشطيب داخل 15 مدينة جديدة

بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم حجز 10 آلاف و686 وحدة سكنية كاملة التشطيب، ضمن المرحلة الأولى من مشروع «ديارنا» داخل 15 مدينة جديدة، وهي: «حدائق أكتوبر - القاهرة الجديدة - العبور الجديدة - بدر - حدائق العاصمة - العاشر من رمضان - السادات - برج العرب - بنى سويف الجديدة - المنيا الجديدة - أسيوط الجديدة - ناصر الجديدة - سوهاج الجديدة - غرب قنا - طيبة الجديدة»، وذلك بمساحات تتراوح من 104م : 154م.

لينك كراسة شروط شقق مشروع «ديارنا» 5 pdf

ويمكن الاطلاع على لينك كراسة شروط شقق «ديارنا» 5 pdf من خلال هذا الرابط.

خطوات حجز شقق مشروع «ديارنا»

وتتمثل خطوات حجز شقق «ديارنا»، عبر موقع بنك التعمير والإسكان، وفقا لكراسة الشروط كالتالي:

- الدخول على الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com) ببنك التعمير والإسكان بدون كلمة مرور.

- تحميل صور بطاقات الرقم القومي (الزوج والزوجة) وجه وظهر في ورقة واحدة.

- تسجيل البريد الالكتروني (E-mail) لضمان وصول كلمة المرور.

- يتم ارسال رسالة بكلمة مرور مؤقتة OTP صالحة لمدة خمس دقائق عن طريق كلا من SMS والإيميل ويتم استخدامها في انشاء كلمة سر دائمة من اختيار المتقدم.

- ⁠يتم الدخول على الموقع مرة اخري من خلال الضغط على (دخول مستخدم حالي) وتسجيل الرقم القومي وكلمة المرور.

- يتم الضغط على مفتاح (أرغب في التقدم) ثم (استخراج رقم الاستمارة).





