نشاط رئاسي مٌكثف للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال النصف الثاني من أبريل

كتب: شريف سليمان

نشاطات وزيارات اجتماعية نفذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في النصف الثاني من شهر أبريل، ففي لفتة إنسانية منه، لبّى الرئيس طلبا لأحد أبناء شهداء الشرطة، العميد مالك مهران إمام أحمد، بحضور عقد قرانها.

وألقى الرئيس السيسي كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى 43 لتحرير سيناء، وفي إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء، حيث وضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة، وكان في استقباله الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وكبار رجال الدولة، ثم اتجه إلى قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات ووضع إكليلا من الزهور.

وفي مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، شارك الرئيس السيسي في حفل تخريج الدورة الثانية لتأهيل أئمة وزارة الأوقاف من الأكاديمية العسكرية المصرية، التي ضمّت 550 إمام واستمرت لمدة 24 أسبوعا، وفي نهاية الاحتفال ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة هنأ فيها الخريجين على نجاح الدورة.

واستقبل الرئيس السيسي الرئيس الأنجولي الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، حيث جرت مراسل الاستقبال الرسمية وتم عزف السلامين الوطنيين، ثم عقد الرئيسان جلسة مباحثات مغلقة أعقبتها جلسة موسعة بمشاركة وفدي البلدين، وتناولت المباحثات سبل تعزيز العمل الثنائي بين البلدين، كما شهد الرئيسان توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، واختتم اللقاء بعقد مؤتمر صحفي استعرض فيه الرئيسان نتائج المباحثات.

وفي مطار القاهرة، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، ثم اتجه الرئيسان إلى قصر الاتحادية حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين، وعقد الرئيسان جلسة مباحثات مغلقة أعقبتها جلسة موسعة بمشاركة وفدي البلدين.

واستقبل الرئيس السيسي الحاكم العام لكومنولث أستراليا بقصر الاتحادية، وأقيمت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين، وجرى عقد مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، حرب خلالها الرئيس بالحاكم العام لأستراليا في القاهرة، خاصة وأنّها الزيارة الأولى لها إلى مصر، وتتزامن مع الاحتفال بمرور 75 عاما على تدشين العلاقات بين البلدين.

واستقبل السيد الرئيس السيسي، رئيس البرلمان المجري بحضور رئيس مجلس النواب، ورحب الرئيس السيسي به، مثمّنا الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

كما استقبل الرئيس السيسي وفدا استثماريا كويتيا، برئاسة محمد جاسم الصقر رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي، بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء، الدور المحوري لرجال الأعمال والصناعة في دفع التعاون الثنائي بين مصر والكويت.

واستقبل الرئيس السيسي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي بحضور وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وفرص تطوير الشراكة في مجالات تطوير الطاقة والأمن الغذائي والزراعة والثروة الحيوانية.

وتناول الرئيس السسي تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار في اجتماعه مع رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة ووزير المالية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

واستقبل الرئيسُ السيسي رئيسَ البرلمانِ العربي، بحضور رئيس مجلس النواب، وأكد الرئيس خلال اللقاء تقديره واعتزازه بالجهود التي يبذلها البرلمان العربي باعتباره منصة للحوار حول سبل تعزيز مصالح الشعوب العربية.

كما استقبل الرئيس السيسي رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية سلوفينيا، بحضور رئيس مجلس النواب، وتناول اللقاء سبل التعاون بين مصر وسلوفينيا.

وزار الرئيس عبد الفتاح السيسي جمهورية جيبوتي، وكان في استقباله الرئيس الجيبوتي، ولدى استقباله، أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين.

أجرى الرئيس السيسي مباحثات ثنائية وموسعة مع الرئيس الجيبوتي، تناولت تعزيز سبل العلاقات الثنائية والتعاون في مختلف المجالات، إلى جانب التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية، وأكد الرئيسان الدعم الأمني واستقرار الصومال، ورفض محاولات تهديد وحدة السودان، كما شهدا التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وتناول الاتصال جهود الإعداد للقمة العربية المقبلة المقرر انعقادها في بغداد في 17 مايو المقبل.

وأجرى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا بالرئيس الجابوني، وحرص على تهئنته بفوزه في الانتخابات الرئاسية الجنوبية.

وأعرب الرئيس السيسي عن تضامن مصر مع أسر ضحايا السائحين الهنود بولاية كشمير خلال اتصاله مع رئيس وزراء الهند.

أكد الرئيس السيسي تضامن مصر الكامل مع الأردن في مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة، خلال اتصاله مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية.

وأجرى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا مع رئيس جمهورية رواندا، وتناول الاتصال سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية.