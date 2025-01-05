ارتفاع توريد محصول القمح إلى 94 ألف أردب في المنوفية

كتب- عصام علم الدين

كشف المهندس ناصر أبو طالب، وكيل وزارة الزراعة في محافظة المنوفية، عن ارتفاع توريد محصول القمح إلى 94 ألف أردب بمعدل 14 ألف طن، منذ فتح باب التوريد في الصوامع والشون والهناجر، في إطار حرص الحكومة على الاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها الذهب الأصفر خلال موسم الحصاد.

تفاصيل توريد القمح

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن توريد محصول القمح إلى البنك الزراعى المصرى بلغ 19 ألفا و730 أردبا، بمعدل 2959 طنا، بينما شركة المطاحن بلغت 40 ألفا و837 أردبا، بمعدل 6125 طنا، والشركة المصرة القابضة بلغت 33 ألفا و534 أردبا، بمعدل 5030 طن، ليكون الإجمالي 94 ألفا و102 أردب، بمعدل 14 ألفا و115 طنا حتى الآن.

المساحة المزروعة من القمح

وأشار وكيل وزارة الزراعة، إلى أن المساحة المنزرعة من محصول القمح بلغت 100 ألف و576 فدانا، إذ جرى الانتهاء من حصاد 28 ألفا و427 فدانا، حتى الآن، ودرس 18 ألفاو74 فدانا، مؤكدا أن الإنتاجية هذا العام مرتفعة بشهادة المزارعين بسبب المناخ المعتدل وعدم وجود آفات أو حشرات طوال موسم الزراعة.