محافظ المنوفية: إنشاء عدة مدارس باستثمارات 120 مليون جنيه

كتب- عصام علم الدين

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جولة ميدانية؛ لمتابعة نسب الإنجاز وحجم الأعمال المنفذة على أرض الواقع في عدد من المدارس الجاري إنشاؤها لتحقيق نقلة نوعية بقطاع التعليم، رافقه خلالها الدكتورة شيرين عبد العزيز عضو مجلس النواب، والمهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، والمهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة.

تفاصيل إنشاء المدارس وتكلفتها

واستهل محافظ المنوفية جولته، بتفقد أعمال إنشاءات مدرستي شبين الكوم الحديثة الرسمية للغات والمصرية اليابانية الجديدة بحي شرق شبين الكوم، بحجم استثمارات 90 مليون جنيه تقريبا، وكذا أعمال إنشاءات مجمع المدارس الجديد بالبتانون لإقامة مدرستين علي مساحة تقارب 10 آلاف م2، باستثمارات 31 مليون جنيه تقريبا، أحدهما للتعليم الأساسي بعدد 32 فصلا، والأخرى تجريبية للغات بعدد 28 فصلا.

ووجه المحافظ بضرورة تضافر الجهود والالتزام بأعلى المعايير والمواصفات الفنية، فضلًا عن المتابعة المستمرة وإزالة أي معوقات وإنجاز الأعمال في أسرع وقت حتى تكون المدارس جاهزة لاستقبال الطلاب العام الدراسي القادم، مؤكدًا أن التعليم أولوية أولي علي رأس أجندة التنمية بالمحافظة.

تقليل الكثافة داخل الفصول

وأشار «أبو ليمون»، أن محافظة المنوفية تشهد حاليا طفرة غير مسبوقة في مجال التعليم وذلك من خلال تنفيذ أعمال توسعات وإنشاءات وتطوير العديد من المدارس للمساهمة في تقليل الكثافة داخل الفصول وإتاحة الفرصة أمام أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بهذا النوع من التعليم، فضلًا عن تعزيز جودة العملية التعليمية وتوفير بيئة آمنة ومحفزة للطلاب تواكب تطلعات الجمهورية الجديدة، لافتًا أن تلك المشروعات تمثل إستثمارًا حقيقيًا لبناء الإنسان المصري.