شون وصوامع المنوفية تستقبل 176 طن قمح منذ بدء موسم التوريد

كتب عصام علم الدين

أكد المهندس ناصر أبو طالب، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، بدء توريد محصول القمح إلى الصوامع والهناجر والشون خلال الأيام القليلة الماضية، في إطار حرص الحكومة على توفير كافة الاحتياجات اللازمة للمزارعين على مدار موسم الزراعة والحصاد والتوريد.

توريد القمح إلى الصوامع

وتابع «أبو طالب» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم توريد 1173 إردبا بمعدل 176 طنا من محصول القمح بعد فتح باب التوريد يوم الثلاثاء الماضي، مؤكدا تخصيص 13 موقعا ما بين صوامع وشون وهناجر بسعة تخزينية تزيد عن 135 ألف طن، متنوعة بين البنك الزراعي وشركات مطاحن وسط وغرب الدلتا وجنوب القاهرة والقابضة للصوامع والتخزين بنطاق المحافظة.

المساحة المنزرعة من القمح

وأضاف «أبو طالب»، أن المساحة المنزرعة من الذهب الأصفر بلغت أكثر من 100 ألف فدان في جميع مراكز محافظة المنوفية، مشيرا إلى حصاد 1795 فدانا حتى الآن ودريس 792 فدانا منها، مؤكدا أنه من المتوقع أن تزداد عملية توريد القمح خلال الأيام القليلة المقبلة.



