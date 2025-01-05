محافظ مطروح يوجه بتقديم الرعاية للمصابين حادث سيارة العلمين

كتب - محمد بخات

وجّه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إدارة مستشفى العلمين وقيادات الصحة بمطروح، بتقديم الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لمصابي حادث انقلاب سيارة نقل عمال على طريق «العلمين - وادي النطرون» صباح اليوم، ما أسفر عن 7 وفيات و9 إصابات، جرى نقلهم إلى مستشفى العلمين.

وقال الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة في بيان اليوم، إنّه فور تلقي بلاغ بالحادث جرى التنسيق مع مستشفى العلمين المركزي للتأكد من وجود الأطقم الطبية والتمريض، وتوافر كميات الدم اللازمة، والتجهيز لإجراء أي عمليات أو جراحات عاجلة للمصابين مع سرعة تيسير إجراءات خروج المتوفين لذويهم.

الدفع بـ11 سيارة اسعاف

وأوضح مدير مرفق الإسعاف بمطروح أنّه فور تلقي بلاغ في الساعة تلقي غرفة العمليات بلاغ بالحادث طريق العلمين وادي النطرون بالكيلو 19 في اتجاه العلمين صباحا، جري الدفع بـ11 سيارة إسعاف، ونقل المصابين والمتوفين إلى مستشفى العلمين النموذجي.

وجار متابعة الحالات المصابة وتكثيف الجهود من خلال الفرق الطبية للتدخل السريع بمستشفى العلمين وعمل الأشعة والتحاليل تزامنا مع تقديم الرعاية الطبية العاجلة لهم.