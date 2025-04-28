مصرع طالبة وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بالجيزة

كتبت: جيهان عبد العزيز

لقت طالبة مصرعها وأصيب 3 آخرون في حادث تصادم بدائرة القسم وتم نقل الجثمان والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، إخطارا من العميد محمد ربيع رئيس قطاع الشمال، يفيد فيه مصرع طالبة وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل المقدم يوسف رشوان رئيس مباحث المنيرة الغربية، والقوة المرافقة له، وتبين أثناء سير سيارة ملاكي قيادة شخص 23 عاما، اختلت عجلة القيادة بيده ما أدى إلى اصطدامه اصطدم بدراجة بخاريه قيادة طالب 22 عاما، ما أدى إلى إصابته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وبصحبته خطيبته مصابة بكسور متفرقة بالجسم، وأيضا باصطدامه بدراجة بخارية أخرى قيادة عامل مصاب بنزيف بالمخ وبصحبته زوجته ربة منزل «متوفية» أثر سقوطها من الدراجة وارتطام رأسها بالرصيف، وتم التحفظ على السيارة وقائدها.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة، وأمر المستشار مصطفى مخلوف رئيس نيابة إمبابة والمنيرة الغربية، بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.