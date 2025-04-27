مصرع سائق في حادث سير بالشيخ زايد

لقى سائق مصرعه أثناء عبوره نهر الطريق اصطدمت به سيارة ميكروباص تسير بسرعة جنونية، ما أدى إلى وفاته في الحال، تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارا من المقدم محمد أشرف، رئيس مباحث زايد ثاني، يفيد فيه بأنه أثناء سير سيارة ميكروباص يقودها سائق، 33 عاما، بسرعة جنونية، اصطدمت بسائق 32 عاما، أثناء عبوره نهر الطريق، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.