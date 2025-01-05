غرفة شركات السياحة تعقد جمعيتها العمومية العادية 11 مايو الحالي

تعقد غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، جمعيتها العمومية العادية لعرض الميزانية والحساب الختامي للغرفة للسنة المالية الماضية٬ إضافة إلى عرض الموازنة التقديرية للغرفة للعام المالي 2025، فضلا عن اعتماد تعيين وتحديد مكافأة مراجع أو أكثر للحسابات، والنظر في التقرير السنوي للغرفة عن العام الماضي.

موعد بدء الجمعية العمومية

وأوضحت غرفة شركات السياحة، أن الجمعية العمومية العادية للغرفة ستعقد في تمام الساعة 11 صباحاً، لافتة إلى أنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة عقد الاجتماع وهو نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور٬ يؤجل الاجتماع لمدة ساعة واحدة لينعقد في تمام الساعة 12 ظهراً من نفس اليوم وبذات المكان وذلك للنظر في جدول الأعمال.

الأشخاص المسموح لهم حضور الجمعية العمومية

وقالت غرفة شركات السياحة في بيان صحفي اليوم، أن الأشخاص المسموح لهم بحضور الاجتماع هم من يمثل المنشأة لدى الغرفة خلال الجمعية العمومية، الممثل القانونى لها المعتمد لدى الوزارة المختصة من بين رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب فى شركات الأموال بحسب الأحوال، أو الشريك المتضامن المنوط به الإدارة فى شركات الأشخاص، أو عضو مجلس الإدارة من مالكى الأسهم فى شركات المساهمة ، أو من أصحاب الحصص بالشركات ذات المسئولية المحدودة، أو مالك المنشأة الفردية أو المدير المسؤول المرخص له من الوزارة المختصة بموافقة كتابية من المالك أو الممثل القانوني للمنشأة، ويتعين إخطار الوزارة المختصة والغرفة رسميا بممثل واحد للمنشأة، ولا يمنع أن يكون ممثل المنشأة في الغرفة ممثلا لمنشأة أخرى في غرفة أخرى.



وأشارت الغرفة إلى أنه تيسيراً وتسهيلاً على الشركات السياحية أعضاء الجمعية العمومية وتوفيراً للوقت والجهد، فقد جرى الاتفاق بين الغرفة ووزارة السياحة والآثار علي أن تكون كافة الإجراءات التنظيمية والإدارية الخاصة بحضور الشركات للجمعية العمومية ستتم من خلال الموقع الإلكتروني للغرفة.



