«غرفة السياحة بالدلتا»: توقعات ببدء موسم العمرة الجديد يوليو المقبل

أكد أحمد وحيد، نائب رئيس غرفة شركات السياحة بالدلتا، إن موسم العمرة الجديد لعام 1447 هجريا سيبدأ مبكرا، موضحا أنه من المتوقع أن تنطلق أولى رحلات العمرة للمصريين خلال الموسم الجديد يوليو المقبل، لافتا إلى أنه فور انتهاء موسم الحج لهذا العام ستبدأ وزارة السياحة والآثار وشركات السياحة المنظمة للرحلات في الاستعدادات الخاصة بموسم العمرة الجديد.

موسم العمرة لعام 1446 هجريا



وأضاف لـ«الوطن» أن موسم العمرة لعام 1446 هجريا كان ناجحا للغاية ولم يشهد أي مخالفات جسيمة من شركات السياحة المنظمة للعمرة،لافتا إلى أن هذا الموسم شهد انتظام في تسيير الرحلات منذ بدايتها سبتمبر الماضى وحتى نهايتها منتصف أبريل 2025، افتا إلى أن رحلات العمرة خلال هذا العام كانت متنوعة ما بين رحلات بحرية وبرية وجوية وذلك للمرة الأولى منذ نحو 20 عاما.

800 شركة سياحة نظمت رحلات العمرة

وأشار عضو غرفة شركات السياحة إلى أن أكثر من 80% من المصريين الذين أدوا العمرة خلال عام 1446 هجريا اختاروا برامج العمرة «المستوي الاقتصادي»، موضحا إن الإقبال على تلك البرامج جاء لجودة خدماتها وأسعارها، لافتا إلى أن التنافس بين نحو 800 شركة سياحة فى تنظيم رحلات العمرة جعل هناك تنافسا كبيرا بين الشركات في تجويد الخدمة المقدمة للمعتمرين.