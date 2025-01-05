قيادي بـ«الشعب الجمهوري»: الدولة لا تدخر جهدا في دعم حقوق العمال

قيادي بـ«الشعب الجمهوري»: الدولة لا تدخر جهدا في دعم حقوق العمال

قيادي بـ«الشعب الجمهوري»: الدولة لا تدخر جهدا في دعم حقوق العمال


قال رفعت عطا، أمين حزب الشعب الجمهوري بالجيزة، إن الاحتفال بعيد العمال يأتي تقديرا لجهود عمال مصر الشرفاء في سبيل بناء الوطن، لأنهم أساس التنمية والازدهار، ويصنعون المستقبل ويعززون من قوة الاقتصاد الوطني.

وأكد في تصريحات صحفية، أن الدولة المصرية تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لا تدخر جهدًا في دعم حقوق العمال، وقد تجسد ذلك من خلال الإصلاحات التشريعية والاقتصادية التي تعمل على تحسين بيئة العمل، وتوفير الحماية الاجتماعية، وكذلك إصدار قانون العمل الجديد الذي يضمن حقوق العمال ويُحسن ظروفهم المعيشية والمهنية ويحقق الاستقرار الوظيفي ويضمن تأمين اجتماعي وصحي للعمال.


وأشار إلى أن حزبه يدعم بقوة العمال ويساندهم في قضاياهم، حيث أطلق الحزب مبادرة لتمكين روّاد الأعمال والعاملين المستقلين، وهي «نفّذ مشروعك» لدعم الشباب وروّاد الأعمال من العمال المستقلين، حيث يتيح لهم عرض أفكارهم وتحويلها إلى واقع عملي، ما يعزّز فرص العمل الحر ويدعم الاقتصاد الوطني.



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