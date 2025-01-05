شدد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الجهود في حملات النظافة وتمهيد الطرق على مستوى المحافظة لرفع المخلفات وإزالة الإشغالات في الشوارع بصفة عامة، ورفع كفاءة وصيانة أعمدة الإنارة.

وفي هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز بني مزار أعمال النظافة اليومية وتم رفع المخلفات بالأحياء الرئيسية وطريق السلام وطريق القيس وشارع العاشر وشارع الجمهورية وشارع الثورة وشارع الشواني وشارع بورسعيد وطريق الكورنيش، مع كنس الشوارع ورفع نقاط القمامة وتفريغ صناديق المخلفات لتحسين منظومة النظافة، كما تم رفع نقاط التجميع والمخلفات بالطريق الدائري والزراعي أمام قرى (القيس، بني صامت، الشيخ فضل، منشأة الشيخ فضل)، واستمرارًا لرفع كفاءة الطرق والإنارة قامت الوحدة المحلية بصندفا بأعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة العامة وتركيب الكشافات واللمبات الموفرة للطاقة بالطريق الشرقي بصندفا وطريق أبو العودين.

وفي أبوقرقاص، تابعت الوحدة المحلية حملات النظافة اليومية في القرى والمدينة، بما في ذلك رفع المخلفات من مداخل الشوارع الجانبية وتمهيد الطرق. وفي ديرمواس، استهدفت الحملات قرية نزلة البدرمان بأعمال نظافة عامة ورفع مخلفات صلبة على ترعة البدرمانية والبحر اليوسفي، وكذلك تمهيد وتسوية طريق ديرمواس- دلجا، كما تم صيانة عدد 40 كشافًا بنطاق الوحدة المحلية بقرية نزلة البدرمان.

وفي مركز ملوي، قامت الوحدة المحلية بمجلس قروي قلندول بتنفيذ حملة موسعة لصيانة أعمدة الإنارة وتركيب اللمبات والكشافات بالطرق والشوارع الفرعية والرئيسية بكافة الوحدات القروية التسع، إلى جانب استمرار أعمال تمهيد وتسوية الشوارع ومداخل الطرق بالوحدة المحلية لمجلس قروي (تونا الجبل – المعصرة – أبشادات – تندة – دير البرشا – قلندول) تيسيرًا لحركة المرور أمام المواطنين والمركبات.