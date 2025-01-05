محافظ المنيا: توريد أكثر من 100 ألف طن قمح ضمن موسم حصاد 2025

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن إجمالي كميات القمح المحلي التي جرى توريدها حتى الآن إلى الشون والصوامع على مستوى المحافظة، بلغت 100 ألف طن، وذلك ضمن أعمال موسم حصاد عام 2025، من خلال 42 موقعاً منتشراً بجميع مراكز ومدن المحافظة.

متابعة حالة تخزين القمح داخل الشون والصوامع بدقة

وأكد محافظ المنيا على أهمية الالتزام التام بالضوابط المنظمة لعملية التوريد، مشدداً على أن الدولة تبذل جهوداً مكثفة لتأمين مخزون استراتيجي من القمح، باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية، في إطار تحقيق الاكتفاء لذاتي وتعزيز الأمن الغذائي.

ووجّه رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع مديرية التموين وكافة الجهات المعنية لمتابعة سير أعمال التوريد ميدانياً، والتدخل الفوري لحل أية معوقات قد تواجه المزارعين أثناء عمليات التسليم، مع التأكيد على متابعة حالة التخزين داخل الشون والصوامع بدقة.

إعداد تقارير دورية لحركة توريد القمح

من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه جرى تشكيل لجان فنية مشتركة من مديرية التموين والجهات المختصة لفحص وتقييم الأقماح الموردة بدقة، والتأكد من مطابقتها للمعايير المعتمدة، مع إعداد تقارير دورية لحركة التوريد بالمواقع المختلفة لضمان انتظام العملية وتحقيق المستهدفات المقررة.