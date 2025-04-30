مجلس جامعة المنيا يوافق على إنشاء «الجامعة التكنولوجية الأهلية»

عقد مجلس جامعة المنيا اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، وحضور الدكتور أيمن حسنين، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، والمستشار القانوني للجامعة، والمدير التنفيذي للمعلومات، وأمين عام الجامعة، ورئيس اتحاد طلاب الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والتنموية.

التوسع في التعليم التكنولوجي

وأكد رئيس الجامعة، ضرورة استعداد الكليات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، موجهًا بسرعة إعلان الكليات لجداول الامتحانات قبل موعدها بفترة كافية.

كما أكد على ضرورة انتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري طوال فترة الامتحانات لضمان انتظام وحُسن سير أعمال الامتحانات بالجامعة.

وفى خطوه تاريخية، وافق المجلس على إنشاء «جامعة المنيا التكنولوجية الأهلية» داخل حرم كلية الهندسة بالجامعة، لتكون إضافة تعليمية جديدة متميزة ضمن منظومة التعليم العالي بالمحافظة، ورافدًا أكاديميًا وتقنيًا متميزًا في إقليم شمال الصعيد، بما يدعم رؤية الدولة في التوسع بالتعليم التكنولوجي وربط مخرجاته بسوق العمل واضافة لجامعة المنيا الام ودورها المجتمعي وكمصدر من مصادر تمويلها.

وتعزيزا لدور مصر كواجهة جاذبة للطلاب الراغبين فى الدراسة بها، أكد رئيس الجامعة أن الجامعة تنفذ الخطة الطموحة التي وضعتها الدولة لجعل مصر قبلة تعليمية فريدة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وياتى ذلك فى إطار خطة الجامعة وجهودها الدئوبة للظهور بصورة منفردة ذات قدرة تنافسية على المستوى الإقليمى والدولى و حرصها الدائم على الاهتمام بالطلاب الوافدين وبذل قصارا جهدها لإستقطاب الطلاب الوافدين من خلال تسهيل جميع الإجراءات وتوفير نظام تعليم أكاديمى متكامل وتنظيم العديد من الأنشطة الثقافية والرياضية وتقديم خدمات متميزه لهم

وكرم رئيس الجامعة، الكليات الثلاث الفائزة بالمراكز الثلاث الأولى في فعاليات الاسبوع البيئي الثالث، حيث تم تكريم كلية التربية الرياضية الفائزة بالمركز الأول، وكلية طب الأسنان الفائزة بالمركز الثاني، وكلية السياحة والفنادق بالمركز الثالث، مشيداً بجهودهم في دعم الاستدامة والأنشطة البيئية.

انطلاق أسبوع التوعية بالسلامة والصحة المهنية

وأعلن الدكتور عصام فرحات، أن جامعة المنيا ستحتفل بيوبيلها الذهبي عام 2026 داعيًا الكليات لوضع خطط وأفكار مبتكرة للاحتفال بهذه المناسبة التاريخية، مؤكدًا أن المجلس القادم سيشهد عرض تلك الأفكار لتكوين صورة شاملة تعكس إنجازات الجامعة عبر نصف قرن.

ووجه «فرحات» بأهمية العمل على جذب الطلاب الوافدين؛ باعتباره أولوية في خطة عمل وزارة التعليم العالي ، لتعزيز دور مصر كوجهة جاذبة للطلاب الراغبين في الدراسة بالجامعات، لافتًا إلى أن الجامعة تنفذ الخطة الطموحة التي وضعتها الدولة لجعل مصر قبلة تعليمية فريدة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، استثمارًا لما تتمتع به الجامعة من قدرات بشرية متميزة وخبرات أكاديمية وبحثية عريقة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وأعلن «فرحات» اعتماد تغيير اسم كلية التربية الرياضية إلى كلية علوم الرياضة، كما طالب عمداء الكليات بسرعة تحديث لوائح الكليات التي مر علي صدورها اكثر من 5 سنوات، ومؤكداً علي تنظيم كل كلية ملتقى توظيف للطلاب خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع مركز التاهيل المهنى ومركز الابتكار وريادة الاعمال بالجامعة.

كما أعلن دكتور فرحات إنطلاق أسبوع التوعية بالسلامة والصحة المهنية بكليات الجامعة إعتباراً من بداية الأسبوع القادم على أن تنفذ فيه العديد من الأنشطة الخاصة بالسلامة والصحة المهنية داخل الكليات والمبانى الجامعية .

ووجه رئيس الجامعة بمشاركة كليات الجامعة بجوائز التميز الداخلية بالجامعات المصرية والتى تطلقها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات للتصعيد لجائزة مصر للتميز الحكومى والتى تهدف إلى تعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية وتحسين جودة حياة المواطنين وذلك لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة بالجامعات المصرية .

كما وافق المجلس على صرف مستحقات التقادم الخمسى لأعضاء هيئة التدريس وأعضاء المهن الطبية الحاصلين على أحكام قضائية باته ونهائية بمنحهم علاوة خاصة حتى شهر مارس 2024 وذلك فى ضوء ما قضت به أحكام المادة الخامسة من القانون رقم 16 لسنة 2014 بمنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية .

ومن جانبه استعرض الدكتور أيمن حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع مبادرة «كن مستعدًا»، مشيراً إلى أن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي كرم المستشفيات الجامعية بجامعة المنيا وقام بإهداء وسام" نجمة " المستشفيات الجامعية من الطبقة الثانية خلال فعاليات المؤتمر الأول للمستشفى الجامعي والتي استلمها الدكتور حسام شوقي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.