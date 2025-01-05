رئيس «الفلسطيني للبحوث»: قطاع غزة لم يدخله نقطة مياه واحدة منذ 8 مارس

رئيس «الفلسطيني للبحوث»: قطاع غزة لم يدخله نقطة مياه واحدة منذ 8 مارس

رئيس «الفلسطيني للبحوث»: قطاع غزة لم يدخله نقطة مياه واحدة منذ 8 مارس

كتب: أحمد عبدالقادر

قال اللواء الدكتور محمد المصري رئيس المركز الفلسطيني للبحوث، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية أرهقت كثيرًا في حربها على فلسطين، إذ تحتاج إلى 20 ألف جندي حسب طلب رئيس الأركان من الحكومة الإسرائيلية، كما أن الحريديم لم يلبوا الاستدعاءات للانضمام إلى جيش الاحتلال، فمن بين 19 ألف فرد تم استدعاؤه، التحق 235 فردا فقط بالخدمة، ومن ثم فإن جيش الاحتلال يعاني من العنصر البشري ومن إرهاق قوات الاحتياط.

وأضاف المصري في تصريحات عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه منذ 18 مارس حتى الآن، ارتقى 2308 شهداء فلسطينيين وسقط 5973 جريحا مقابل مقتل جنديين إسرائيلين ونحو 11 جريحا، مشيرًا إلى أنه على متخذ القرار العسكري في قطاع غزة أن يفكر كثيرًا فى حجم هذه الخسائر المهولة نسبة لما يقع من خسائر لجيش الاحتلال والبحث عن آليات ومخرج للشعب الفلسطيني وفك الحصار، مؤكدًا أنه منذ 8 مارس لم تدخل نقطة مياه واحده للقطاع.

وتابع: «وقف إطلاق النار ليس من أولويات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب»، مشيرًا إلى أن المفاجأة التي تنتظر الشرق الأوسط التي صرح بها ترامب، هي أنه سيطلب من إسرائيل وقف إطلاق النار خلال زيارته بالمنطقة، بما يعني إمكانية الوصول لاتفاق هدنة مؤقتة وتبادل 9 محتجزين و10 جثامين مقابل أعداد من الفلسطينيين وإدخال المساعدات الإنسانية وتوزيعها على الفلسطينيين من خلال شركة أمريكية.

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